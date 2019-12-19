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У Луцьку зупинки хочуть зробити «естетичною прикрасою» міста

У Луцьку зупинки хочуть зробити «естетичною прикрасою» міста
У Луцьку планують впорядкувати зовнішній вигляд зупинок громадського транспорту.

Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.

Депутат Ігор Поліщук запропонував продовжувати договори оренди землі для обслуговування зупинок лише на рік. За його словами, незабаром у місті візьмуться за приведення зупинок до ладу.

«Це для того, щоб вони не були як жах. Як жах виглядають!», - відзначив обранець громади.

Відтак, невдовзі у Луцьку затвердять відповідну концепцію щодо зовнішнього вигляду зупинок. Опісля обіцяють провести зустрічі з власниками та орендарями, аби згодом зупинки стали «естетичною прикрасою» міста.

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Теги: зупинка, Луцьк
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