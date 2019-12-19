У Луцьку зупинки хочуть зробити «естетичною прикрасою» міста

У Луцьку планують впорядкувати зовнішній вигляд зупинок громадського транспорту.Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.Депутатзапропонував продовжувати договори оренди землі для обслуговування зупинок лише на рік. За його словами, незабаром у місті візьмуться за приведення зупинок до ладу.«Це для того, щоб вони не були як жах. Як жах виглядають!», - відзначив обранець громади.Відтак, невдовзі у Луцьку затвердять відповідну концепцію щодо зовнішнього вигляду зупинок. Опісля обіцяють провести зустрічі з власниками та орендарями, аби згодом зупинки стали «естетичною прикрасою» міста.