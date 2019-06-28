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У Києві через туман не зміг приземлитися літак з Варшави

У Києві через туман не зміг приземлитися літак з Варшави
Літак польської авіакомпанії LOT, що летів із Варшави до Києва, не став приземлятися в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через туман.

Літак рейсу LO755 мав приземлитися о 1:20, але на сайті аеропорту значиться, що його скасували. Решта нічних рейсів – за графіком, а ранковий літак із Запоріжжя затримується, - пишуть Факти.

У пресслужбі аеропорту пов’язали скасування рейсу з погодними умовами.

"Екіпаж ухвалює рішення, оцінюючи погодні умови. Екіпаж може змінювати аеропорт… Наш аеропорт працює", – розповіла речниця аеропорту Галина Богданенко.

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Теги: літак, Київ, Варшава
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