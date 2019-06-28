У Києві через туман не зміг приземлитися літак з Варшави
Сьогодні, 12:03
Літак польської авіакомпанії LOT, що летів із Варшави до Києва, не став приземлятися в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через туман.
Літак рейсу LO755 мав приземлитися о 1:20, але на сайті аеропорту значиться, що його скасували. Решта нічних рейсів – за графіком, а ранковий літак із Запоріжжя затримується, - пишуть Факти.
У пресслужбі аеропорту пов’язали скасування рейсу з погодними умовами.
"Екіпаж ухвалює рішення, оцінюючи погодні умови. Екіпаж може змінювати аеропорт… Наш аеропорт працює", – розповіла речниця аеропорту Галина Богданенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Літак рейсу LO755 мав приземлитися о 1:20, але на сайті аеропорту значиться, що його скасували. Решта нічних рейсів – за графіком, а ранковий літак із Запоріжжя затримується, - пишуть Факти.
У пресслужбі аеропорту пов’язали скасування рейсу з погодними умовами.
"Екіпаж ухвалює рішення, оцінюючи погодні умови. Екіпаж може змінювати аеропорт… Наш аеропорт працює", – розповіла речниця аеропорту Галина Богданенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві через туман не зміг приземлитися літак з Варшави
Сьогодні, 12:03
У Любешівському районі молодик викрав мотоцикл
Сьогодні, 12:00
У Луцьку зупинки хочуть зробити «естетичною прикрасою» міста
Сьогодні, 11:56
На річці Західний Буг затримали волинянина, який ловив рибу забороненим знаряддям. ФОТО
Сьогодні, 11:43
Перевтілення найгіршої лікарні, відкриття центру для атовців і надсучасне обладнання: досягнення луцької медицини за рік
Сьогодні, 11:30
Медіа