У Києві через туман не зміг приземлитися літак з Варшави





Літак рейсу LO755 мав приземлитися о 1:20, але на сайті аеропорту значиться, що його скасували. Решта нічних рейсів – за графіком, а ранковий літак із Запоріжжя затримується, - пишуть



У пресслужбі аеропорту пов’язали скасування рейсу з погодними умовами.



"Екіпаж ухвалює рішення, оцінюючи погодні умови. Екіпаж може змінювати аеропорт… Наш аеропорт працює", – розповіла речниця аеропорту Галина Богданенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літак польської авіакомпанії LOT, що летів із Варшави до Києва, не став приземлятися в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через туман.Літак рейсу LO755 мав приземлитися о 1:20, але на сайті аеропорту значиться, що його скасували. Решта нічних рейсів – за графіком, а ранковий літак із Запоріжжя затримується, - пишуть Факти У пресслужбі аеропорту пов’язали скасування рейсу з погодними умовами."Екіпаж ухвалює рішення, оцінюючи погодні умови. Екіпаж може змінювати аеропорт… Наш аеропорт працює", – розповіла речниця аеропорту

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію