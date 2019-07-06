«Богдан» планує збільшити обсяги виробництва та поліпшити виробничі процеси ФОТО*

На одній із найпотужніших в Україні автомобілебудівельних компаній ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» у Луцьку, що спеціалізується на виробництві автобусів малого, середнього і великого класів, тролейбусів різних модифікацій та електробусів, планують активізувати та збільшити обсяги виробництва та поліпшити виробничі процеси.З цієї нагоди 28 січня дирекція підприємства запросила до своїх володінь бізнес-партнерів та постачальників, аби запропонувати їм більш тісну і злагоджену співпрацю. На масштабному автозаводі вирішили використовувати простір раціональніше і усі свої потужності локалізувати в одній точці, саме тому близько 53 тисяч м2 простору звільняється. На цій площі планують створити «технологічний парк» або ж «логістичний центр». Для цього планують залучати постачальників зі своїми комплектуючими ближче до конвеєра, скоротивши тим самим терміни поставки комплектуючих.На захід приїхали гості із різних куточків України, аби на власні очі оцінити і побачити масштаби потужного луцького автотранспортного підприємства. Постачальникам презентували плани на 2020 рік і показали території, на яких планується облаштувати «технологічний парк».Для потенційних партнерів по «технологічному парку» пропонують площі під виробництво, складські приміщення, а також адміністративні споруди.Питання оптимізації виробництва з’явилося не в один момент. Перший заступник директорапровів невеличкий екскурс в історію і з ностальгією згадував той час, коли завод «Богдан» тільки розпочинав своє існування.«Підприємство автобусної тематики ми відкрили у Луцьку 15 років тому. Воно з’явилося у результаті перепрофілювання виробництва із легкових автомобілів ЛуАЗ під виготовлення автобусів і тролейбусів середнього, малого і великого класів. Тоді завданням було спроектувати завод під великі потужності. Тобто той завод, який зараз маємо, передбачає виготовлення 6 тисяч автобусів на рік. Через кризу та інші моменти ринок України не є настільки об’ємним, і попередні роки ми працювали у розрізі 200–300 машин на рік, не більше. Організоване виробництво є надто масштабним і розкинутим. Відповідно, підприємство несе великі затрати у частині логістичних операцій, зокрема – переміщенні деталей, бо одне виробництво може знаходитися за метрів 500, інші – в іншому місті. Нам потрібно було побудувати раціональну схему всіх технологічних операцій, тому ми й сконцентрували цех на тих вільних площах, які були, таким чином оптимізуємо свої затрати і вивільняємо багато місця. Не хочемо, аби цехи та склади пустували без діла, тому і пропонуємо нашим партнерам таку співпрацю», – розповідає Ярослав Гриців.Перший заступник директора зазначає, що стати клієнтом «технологічного парку» на автозаводі «Богдан» зможуть не лише безпосередні партнери, але й інші люди, які мають таку необхідність. Завданням же керівництва компанії є формування якісного логістично-технологічного парку на базі такого потужного підприємства.Опісля презентації гостей запросили оглянути приміщення та пройтися територією підприємства. На кожному із цехів їм розповідали про сучасні технології, якісні умови для працівників і можливість орендувати площу разом із обладнанням.Директор ДП «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс»переконує, що створення «технологічного парку» – лише крок до збільшення об’ємів виробництва у 2020 році.«Наразі у нас постає завдання зробити співпрацю постачальників і підприємства більш контактною і тісною, аби у кінцевому результаті запчастини і комплектувальні частини були на конвеєрі тоді, коли потрібно. Таким чином, я вважаю, це підвищить ефективність виробництва, зважаючи на масштаби і площу, яку потрібно використовувати раціонально. Ще одна важлива мета зустрічі – дати зрозуміти, що ми готові надати виробничі площі для наших постачальників, адже є комплектуючі, що можна виробляти на нашій території», – каже Дмитро Писаний.За словами директора, зустріч була продуктивною і корисною. Вже з перших приватних розмов партнери дали зрозуміти, що вони зацікавлені у пропозиції, тож компанія продовжуватиме роботу, аби продовжити співпрацю у цьому напрямку і у юридичній площині.