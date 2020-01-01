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Взяли під варту водія, який під Луцьком збив на смерть родичку головного патрульного Рівненщини

Взяли під варту водія, який під Луцьком збив на смерть родичку головного патрульного Рівненщини
Водієві Роману Хвіщуку з Ковельського району, причетному до летальної ДТП у Рожищенському районі, обрали міру запобіжного заходу.

Сьогодні, 29 січня, Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб, - інформує ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, в п’ятницю, 24 січня, ввечері на пішохідному переході в селі Копачівка Рожищенського району невідомий автомобіль збив 23-річну жительку Ковельського району й втік із місця дорожньо-транспортної пригоди. Від отриманих травм потерпіла померла в лікарні.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до скоєння летальної ДТП причетний автомобіль Peugeot Expert, за кермом якого перебував 38-річний житель Ковельського району.

Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої) та ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що загиблу дівчину звали Ірина Мерчук.

Як повідомив у Facebook родич загиблої, начальник Управління патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, її збив на пішохідному переході водій, у якого за минулий рік було 4 штрафи за водіння.

Пізніше стало відомо, що винуватцем аварії був Хвіщук Роман Олександрович.

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Теги: водій, молода дівчина, Копачівка, варта
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