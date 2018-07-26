На Волині у двох білорусів через контрабандні цигарки конфіскували автомобілі

Volkswagen і BMW з контрабандними цигарками виявили прикордонники Луцького загону на українсько-білоруському кордоні.Так, 28 січня, в пункт пропуску «Піща» прибув автомобіль марки BMW під керуванням громадянина Білорусі, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.Обравши смугу руху «зелений коридор», водій очевидно хотів переконати правоохоронців, що нічого забороненого не перевозить. Однак, прикордонники спільно з митниками провели поглиблену перевірку автомобіля.В результаті огляду, за допомогою ендоскопу, в газовому балоні та кузові автомобіля правоохоронці виявили 1000 пачок сигарет білоруського виробництва. Працівники митниці тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили на загальну суму 36,5 тисяч гривень.А в пункті пропуску «Доманове» під час огляду автомобіля Volkswagen, яким білорус прямував в Україну, прикордонники у днищі виявили спеціально обладнаний сховок, в якому знаходилось 160 пачок цигарок. Тютюнові вироби та автомобіль працівники митниці також вилучили. Загальна сума конфіскату склала близько 28 тисяч гривень. А іноземці отримали заборону в’їзду в Україну на три роки.