На Волині у двох білорусів через контрабандні цигарки конфіскували автомобілі
Сьогодні, 12:23
Volkswagen і BMW з контрабандними цигарками виявили прикордонники Луцького загону на українсько-білоруському кордоні.
Так, 28 січня, в пункт пропуску «Піща» прибув автомобіль марки BMW під керуванням громадянина Білорусі, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
Обравши смугу руху «зелений коридор», водій очевидно хотів переконати правоохоронців, що нічого забороненого не перевозить. Однак, прикордонники спільно з митниками провели поглиблену перевірку автомобіля.
В результаті огляду, за допомогою ендоскопу, в газовому балоні та кузові автомобіля правоохоронці виявили 1000 пачок сигарет білоруського виробництва. Працівники митниці тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили на загальну суму 36,5 тисяч гривень.
А в пункті пропуску «Доманове» під час огляду автомобіля Volkswagen, яким білорус прямував в Україну, прикордонники у днищі виявили спеціально обладнаний сховок, в якому знаходилось 160 пачок цигарок. Тютюнові вироби та автомобіль працівники митниці також вилучили. Загальна сума конфіскату склала близько 28 тисяч гривень. А іноземці отримали заборону в’їзду в Україну на три роки.
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Так, 28 січня, в пункт пропуску «Піща» прибув автомобіль марки BMW під керуванням громадянина Білорусі, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
Обравши смугу руху «зелений коридор», водій очевидно хотів переконати правоохоронців, що нічого забороненого не перевозить. Однак, прикордонники спільно з митниками провели поглиблену перевірку автомобіля.
В результаті огляду, за допомогою ендоскопу, в газовому балоні та кузові автомобіля правоохоронці виявили 1000 пачок сигарет білоруського виробництва. Працівники митниці тютюнові вироби та транспортний засіб вилучили на загальну суму 36,5 тисяч гривень.
А в пункті пропуску «Доманове» під час огляду автомобіля Volkswagen, яким білорус прямував в Україну, прикордонники у днищі виявили спеціально обладнаний сховок, в якому знаходилось 160 пачок цигарок. Тютюнові вироби та автомобіль працівники митниці також вилучили. Загальна сума конфіскату склала близько 28 тисяч гривень. А іноземці отримали заборону в’їзду в Україну на три роки.
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