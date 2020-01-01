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Де на Волині не буде світла 30 січня

Де на Волині не буде світла 30 січня
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.

Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".

Володимир-Волинський район

1. 9:00 - 17:00
с. Березовичі, вул. Яворівська

Горохівський район

1. 9:00-17:00
с.Горішне:
вул.Придорожна

Іваничівський район

1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 від КТП-9 чистка траси 10:00-16:30 с. Романівка (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-270 ремонт ПЛ 9:30-16:30 с. Грибовиця, вул. Гурна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЩТП-136 чистка траси 9:30-16:30 с. Заболотці, вул. Гагаріна, хут. Луговий


місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.

Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Любомльський та Шацький райони

1. 9:00-17:00
Магазин с . Підманево

Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Нововолинськ

1. 9:00-17:00
аптека Подорожник
ощад банк філія, суші бар (sushi hero)
Луцьксантехмонтаж, м-н Практик
м-н Явір . ПП Сам-моторс
Торг.павільон "Насінячко"
УТОС,ЖКП-1
школа Мистецтв, м-н автозапчастини
військомат, ТНЕУ перукарня Красуня
кафе Студент, нотаріус
страх.комп. ТАС, стоматолог
м-н вул.Св.Володимира 32, аптека Рута
м-н Перлина Плюс , адвокат
Приватбанк філія№7, бар Курляндія
Біокурс мед.центр , м-н Стиль
нотаріус, Реалестет плюс, м-н Надія , Гідрогаз
м.Нововолинськ
Вул.Кобзаря 51-80
Східна 64-80,55-63
б.Шевченка 28-49
вул. Дорогиничівська
вул. Петрова
пров.Новий
вул. Автобусна 14-24
вул.Нововолинська 11
б.Шевченка 27-31
вул Шахтарська 2-4
вул.Св.Володимира 32-38
вул. Миру 1-7
пров. Північний
пров. Комунальний


Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Рожищенський район

1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.
6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка
8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
9 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.
10 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю)

Старовижівський район

1 ПЛ-0,4 ЗТП-143 9:00-17:00 ФОП Горєло- Гостинець,ПОФ- Бевз,Мірчук,Гребінчик –павільйон,ФОП Шлапай-перукарня. ФОП Кошелюк –м.Ритуал смт Ст.Вижва
Грушевського,п-т Молодіжний
2 ПЛ-0,4 КТП-150 9:00-17:00 Суд,Тер-центр,Упр. Соцзахисту,ВУЖКХ-скважина,ФОП(Талашко,Івчик,Маркевич,Боярчук. смт Ст.Вижва
Незалежності, Польова
3 ПЛ-0,4 КТП-187 9:00-17:00 ФОП Бащук,ФОП Редькович смт Ст.Вижва
1-го Травня,Незалежності,Партизанська
4 ПЛ-0,4 КТП-52 9:00-17:00 смт Ст.Вижва
Б. Хмельницького,Обїзна
5 ПЛ-10 Л-13-04 9:00-17:00 Київстар,МТС,Амбулаторія,Школа,Дит садок,Укр-пошта,ПОФ Головань,Лісництво С.Буцинь
Молодіжна,Ватутіна,Дубіка,8-Березня,Партизанська,17-Вересня,Шкільна,Комсомольська,Ювілейна,Радянська,Жовтнева,Лісна,Горна

Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.


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Теги: відключення, світло, Волинь
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