Де на Волині не буде світла 30 січня





Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".



Володимир-Волинський район



1. 9:00 - 17:00

с. Березовичі, вул. Яворівська



Горохівський район



1. 9:00-17:00

с.Горішне:

вул.Придорожна



Іваничівський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 від КТП-9 чистка траси 10:00-16:30 с. Романівка (повністю)

2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-270 ремонт ПЛ 9:30-16:30 с. Грибовиця, вул. Гурна

3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЩТП-136 чистка траси 9:30-16:30 с. Заболотці, вул. Гагаріна, хут. Луговий





місто Луцьк

Вимкнень споживачів не заплановано.



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

Магазин с . Підманево



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

аптека Подорожник

ощад банк філія, суші бар (sushi hero)

Луцьксантехмонтаж, м-н Практик

м-н Явір . ПП Сам-моторс

Торг.павільон "Насінячко"

УТОС,ЖКП-1

школа Мистецтв, м-н автозапчастини

військомат, ТНЕУ перукарня Красуня

кафе Студент, нотаріус

страх.комп. ТАС, стоматолог

м-н вул.Св.Володимира 32, аптека Рута

м-н Перлина Плюс , адвокат

Приватбанк філія№7, бар Курляндія

Біокурс мед.центр , м-н Стиль

нотаріус, Реалестет плюс, м-н Надія , Гідрогаз

м.Нововолинськ

Вул.Кобзаря 51-80

Східна 64-80,55-63

б.Шевченка 28-49

вул. Дорогиничівська

вул. Петрова

пров.Новий

вул. Автобусна 14-24

вул.Нововолинська 11

б.Шевченка 27-31

вул Шахтарська 2-4

вул.Св.Володимира 32-38

вул. Миру 1-7

пров. Північний

пров. Комунальний





Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.

2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького

3 ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.

4 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.

5 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.

6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45

7 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка

8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски

9 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.

10 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Малинівка (повністю)

Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)

с.Линівка (повністю)

с.Малинівка (повністю)

Мар’янівка (повністю)



Старовижівський район



1 ПЛ-0,4 ЗТП-143 9:00-17:00 ФОП Горєло- Гостинець,ПОФ- Бевз,Мірчук,Гребінчик –павільйон,ФОП Шлапай-перукарня. ФОП Кошелюк –м.Ритуал смт Ст.Вижва

Грушевського,п-т Молодіжний

2 ПЛ-0,4 КТП-150 9:00-17:00 Суд,Тер-центр,Упр. Соцзахисту,ВУЖКХ-скважина,ФОП(Талашко,Івчик,Маркевич,Боярчук. смт Ст.Вижва

Незалежності, Польова

3 ПЛ-0,4 КТП-187 9:00-17:00 ФОП Бащук,ФОП Редькович смт Ст.Вижва

1-го Травня,Незалежності,Партизанська

4 ПЛ-0,4 КТП-52 9:00-17:00 смт Ст.Вижва

Б. Хмельницького,Обїзна

5 ПЛ-10 Л-13-04 9:00-17:00 Київстар,МТС,Амбулаторія,Школа,Дит садок,Укр-пошта,ПОФ Головань,Лісництво С.Буцинь

Молодіжна,Ватутіна,Дубіка,8-Березня,Партизанська,17-Вересня,Шкільна,Комсомольська,Ювілейна,Радянська,Жовтнева,Лісна,Горна



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00с. Березовичі, вул. Яворівська1. 9:00-17:00с.Горішне:вул.Придорожна1 ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-3 від КТП-9 чистка траси 10:00-16:30 с. Романівка (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-270 ремонт ПЛ 9:30-16:30 с. Грибовиця, вул. Гурна3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ЩТП-136 чистка траси 9:30-16:30 с. Заболотці, вул. Гагаріна, хут. ЛуговийВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00Магазин с . ПідманевоВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00аптека Подорожникощад банк філія, суші бар (sushi hero)Луцьксантехмонтаж, м-н Практикм-н Явір . ПП Сам-моторсТорг.павільон "Насінячко"УТОС,ЖКП-1школа Мистецтв, м-н автозапчастинивійськомат, ТНЕУ перукарня Красунякафе Студент, нотаріусстрах.комп. ТАС, стоматологм-н вул.Св.Володимира 32, аптека Рутам-н Перлина Плюс , адвокатПриватбанк філія№7, бар КурляндіяБіокурс мед.центр , м-н Стильнотаріус, Реалестет плюс, м-н Надія , Гідрогазм.НововолинськВул.Кобзаря 51-80Східна 64-80,55-63б.Шевченка 28-49вул. Дорогиничівськавул. Петровапров.Новийвул. Автобусна 14-24вул.Нововолинська 11б.Шевченка 27-31вул Шахтарська 2-4вул.Св.Володимира 32-38вул. Миру 1-7пров. Північнийпров. КомунальнийВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького3 ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски9 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.10 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю)1 ПЛ-0,4 ЗТП-143 9:00-17:00 ФОП Горєло- Гостинець,ПОФ- Бевз,Мірчук,Гребінчик –павільйон,ФОП Шлапай-перукарня. ФОП Кошелюк –м.Ритуал смт Ст.ВижваГрушевського,п-т Молодіжний2 ПЛ-0,4 КТП-150 9:00-17:00 Суд,Тер-центр,Упр. Соцзахисту,ВУЖКХ-скважина,ФОП(Талашко,Івчик,Маркевич,Боярчук. смт Ст.ВижваНезалежності, Польова3 ПЛ-0,4 КТП-187 9:00-17:00 ФОП Бащук,ФОП Редькович смт Ст.Вижва1-го Травня,Незалежності,Партизанська4 ПЛ-0,4 КТП-52 9:00-17:00 смт Ст.ВижваБ. Хмельницького,Обїзна5 ПЛ-10 Л-13-04 9:00-17:00 Київстар,МТС,Амбулаторія,Школа,Дит садок,Укр-пошта,ПОФ Головань,Лісництво С.БуциньМолодіжна,Ватутіна,Дубіка,8-Березня,Партизанська,17-Вересня,Шкільна,Комсомольська,Ювілейна,Радянська,Жовтнева,Лісна,ГорнаВимкнень споживачів не заплановано.

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