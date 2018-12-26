У Міністерстві у справах ветеранів прокоментували інцидент із російськомовним серіалом в автобусі «Луцьк-Київ»
Сьогодні, 12:57
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України прокоментували інцидент із трансляцією російськомовного серіалу в автобусі, порівнявши російський медіапродукт зі зброєю.
Про це у відеокоментарі повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Антон Колумбет, - передає УНН.
"Мінветеранів знаходиться на тій принциповій позиції, що російський медіапродукт – це така само зброя, як і та, яка, по суті, стріляє на фронті. Відповідно, обурення цих людей було абсолютно нормальним", - сказав Антон Колумбет.
Він додав, що в Мінветеранів будуть обов’язково дискутувати щодо додаткових рекомендацій перевізникам.
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"Але це людський фактор, який ніколи законами, постановами і наказами відомчими не зміниш", - додав Антон Колумбет.
Нагадаємо, по дорозі із Луцька у Київ посеред траси водій автобуса висадив волонтерку та госпітальєрку, які просили його вимкнути російськомовний серіал, який транслювався у салоні.
Через це у Києві водія зустрічав обурений натовп.
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Про це у відеокоментарі повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Антон Колумбет, - передає УНН.
"Мінветеранів знаходиться на тій принциповій позиції, що російський медіапродукт – це така само зброя, як і та, яка, по суті, стріляє на фронті. Відповідно, обурення цих людей було абсолютно нормальним", - сказав Антон Колумбет.
Він додав, що в Мінветеранів будуть обов’язково дискутувати щодо додаткових рекомендацій перевізникам.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Водіїв, які висадили Ярину Чорногуз з автобуса, звільнять
"Але це людський фактор, який ніколи законами, постановами і наказами відомчими не зміниш", - додав Антон Колумбет.
Нагадаємо, по дорозі із Луцька у Київ посеред траси водій автобуса висадив волонтерку та госпітальєрку, які просили його вимкнути російськомовний серіал, який транслювався у салоні.
Через це у Києві водія зустрічав обурений натовп.
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