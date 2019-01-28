Чи буде у школах Луцька карантин





Про це Зіновія Лещенко.



Станом на 29 січня у Луцьку немає критичної ситуації щодо захворювання учнів на грип та ГРВІ, тож навчальні заклади не закривають на карантин.



Проте є декілька шкіл, в яких на карантин йдуть окремі класи. Зокрема, такі класи є у школах № 12, № 17 та гімназії № 14. Окрім того, на карантині був один клас у школі № 22 через захворювання на кір.



Зі слів Зіновії Лещенко, управління освіти постійно тримає зв'язок з управлінням охорони здоров'я і контролює ситуацію.



"Щоби уникнути розповсюдження інфекції, ми рекомендували директорам закривати класи. Наразі рекомендували у деяких школах закрити класи до понеділка", – повідомила Зіновія Лещенко.



Після вихідних, додала начальник управління освіти, будуть моніторити стан захворюваності і діяти відповідно до ситуації, адже ситуація у різних навчальних закладах неоднозначна.



"Це другий семестр. Учням потрібно готуватися і до ДПА, і до ЗНО. Якщо закрити школи повністю, то діти будуть завантажені самостійним опрацюванням значної кількості матеріалу, то це створюватиме напруження і в роботі педагогів, і в навчанні дітей. Тож ми поки що утримуємося, бо маємо четвер, п'ятницю, суботу, неділю – сподіваємося на покращення ситуації", – додала вона.



Нагадаємо, що із 29 січня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцьких школах через збільшення кількості учнів, хворих на грип або ГРВІ, в окремих класах запроваджують карантин.Про це ІА "Конкурент" розповіла начальник управління освіти Луцької міської радиСтаном на 29 січня у Луцьку немає критичної ситуації щодо захворювання учнів на грип та ГРВІ, тож навчальні заклади не закривають на карантин.Проте є декілька шкіл, в яких на карантин йдуть окремі класи. Зокрема, такі класи є у школах № 12, № 17 та гімназії № 14. Окрім того, на карантині був один клас у школі № 22 через захворювання на кір.Зі слів Зіновії Лещенко, управління освіти постійно тримає зв'язок з управлінням охорони здоров'я і контролює ситуацію."Щоби уникнути розповсюдження інфекції, ми рекомендували директорам закривати класи. Наразі рекомендували у деяких школах закрити класи до понеділка", – повідомила Зіновія Лещенко.Після вихідних, додала начальник управління освіти, будуть моніторити стан захворюваності і діяти відповідно до ситуації, адже ситуація у різних навчальних закладах неоднозначна."Це другий семестр. Учням потрібно готуватися і до ДПА, і до ЗНО. Якщо закрити школи повністю, то діти будуть завантажені самостійним опрацюванням значної кількості матеріалу, то це створюватиме напруження і в роботі педагогів, і в навчанні дітей. Тож ми поки що утримуємося, бо маємо четвер, п'ятницю, суботу, неділю – сподіваємося на покращення ситуації", – додала вона.Нагадаємо, що із 29 січня у всіх нововолинських школах та дитячих садках оголосили каратин.

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