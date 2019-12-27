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На трасі «Київ-Чоп» вантажівка зіткнулася з легковиком: є потерпіла. ФОТО

На трасі «Київ-Чоп» вантажівка зіткнулася з легковиком: є потерпіла. ФОТО
На трасі "Київ-Чоп" трапилася ДТП за участю вантажівки DAF та легкового автомобіля Subaru Outback.

Аварія сталася вчора ввечері поблизу села Горбаків, - пише "Радіо Трек".

Від зіткнення у легковому автомобілі пошкоджено передню частину, а у вантажівці - паливний бак.

Для надання допомоги залучили чергове відділення бійців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Гоща.

Пасажирку Subaru Outback 1986 року народження доправили до Гощанської центральної райлікарні.

Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги, зняли клеми з акумуляторів, а також відключили газобалонну систему машин.

До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.

Причину ДТП встановлює поліція.

На трасі «Київ-Чоп» вантажівка зіткнулася з легковиком: є потерпіла. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» вантажівка зіткнулася з легковиком: є потерпіла. ФОТО
На трасі «Київ-Чоп» вантажівка зіткнулася з легковиком: є потерпіла. ФОТО

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Теги: Київ-Чоп, вантажівка, аварія
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