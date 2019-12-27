На трасі «Київ-Чоп» вантажівка зіткнулася з легковиком: є потерпіла. ФОТО





Аварія сталася вчора ввечері поблизу села Горбаків, - пише



Від зіткнення у легковому автомобілі пошкоджено передню частину, а у вантажівці - паливний бак.



Для надання допомоги залучили чергове відділення бійців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Гоща.



Пасажирку Subaru Outback 1986 року народження доправили до Гощанської центральної райлікарні.



Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги, зняли клеми з акумуляторів, а також відключили газобалонну систему машин.



До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.



Причину ДТП встановлює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі "Київ-Чоп" трапилася ДТП за участю вантажівки DAF та легкового автомобіля Subaru Outback.Аварія сталася вчора ввечері поблизу села Горбаків, - пише "Радіо Трек". Від зіткнення у легковому автомобілі пошкоджено передню частину, а у вантажівці - паливний бак.Для надання допомоги залучили чергове відділення бійців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Гоща.Пасажирку Subaru Outback 1986 року народження доправили до Гощанської центральної райлікарні.Рятувальники змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги, зняли клеми з акумуляторів, а також відключили газобалонну систему машин.До надання допомоги залучили одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.Причину ДТП встановлює поліція.

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