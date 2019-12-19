На Волині патрульні супроводжували авто з породіллею до лікарні Луцька
Сьогодні, 13:37
На Волині патрульні супроводжували автомобіль з породіллею до перинатального центру Луцька. Тож щасливий новоспечений татусь прийшов в управління написати подяку поліцейським за допомогу.
Про це розповіли на каналі Telegram патрульної поліції Волині.
Чоловік вночі поспішав з Локач до Луцька, адже його дружина народжувала. На в’їзді до міста він побачив екіпаж патрульних і попросив супроводити його до перинатального центру.
Патрульні приїхали з ним до медичного закладу швидко і без проблем. Чоловік встиг побути поруч з коханою під час народження дитини.
У сім’ї з’явився на світ ще один хлопчик.
"Юрій подякував, що в нас служать такі небайдужі поліцейські, говорить, що знайомий з особливостями цієї роботи і цінує та поважає патрульних. Каже, що сина назве іменем когось із них – Богданом або Романом, - йдеться у повідомлені поліцейських.
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Про це розповіли на каналі Telegram патрульної поліції Волині.
Чоловік вночі поспішав з Локач до Луцька, адже його дружина народжувала. На в’їзді до міста він побачив екіпаж патрульних і попросив супроводити його до перинатального центру.
Патрульні приїхали з ним до медичного закладу швидко і без проблем. Чоловік встиг побути поруч з коханою під час народження дитини.
У сім’ї з’явився на світ ще один хлопчик.
"Юрій подякував, що в нас служать такі небайдужі поліцейські, говорить, що знайомий з особливостями цієї роботи і цінує та поважає патрульних. Каже, що сина назве іменем когось із них – Богданом або Романом, - йдеться у повідомлені поліцейських.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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