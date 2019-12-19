На Волині патрульні супроводжували авто з породіллею до лікарні Луцька

На Волині патрульні супроводжували автомобіль з породіллею до перинатального центру Луцька. Тож щасливий новоспечений татусь прийшов в управління написати подяку поліцейським за допомогу.Про це розповіли на каналі Telegram патрульної поліції Волині.Чоловік вночі поспішав з Локач до Луцька, адже його дружина народжувала. На в’їзді до міста він побачив екіпаж патрульних і попросив супроводити його до перинатального центру.Патрульні приїхали з ним до медичного закладу швидко і без проблем. Чоловік встиг побути поруч з коханою під час народження дитини.У сім’ї з’явився на світ ще один хлопчик."Юрій подякував, що в нас служать такі небайдужі поліцейські, говорить, що знайомий з особливостями цієї роботи і цінує та поважає патрульних. Каже, що сина назве іменем когось із них – Богданом або Романом, - йдеться у повідомлені поліцейських.