Смерть від грипу на Запоріжжі: жінка померла в реанімації





Про це повідомляє



"Захворіла 17 січня 2020 року, звернулась за медичною допомогою 24.01.2020 (лише на 8-й день захворювання), госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні в тяжкому стані, 28.01.2020 жінка померла, не зважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що наразі проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, тяжкий перебіг".



За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.



У центрі також нагадали, що це другий летальний випадок від грипу в поточному році у Запорізькій області, і в жодному випадку - не було щеплень.



Нагадаємо, у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області 51-річна жінка померла від грипу.Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України."Захворіла 17 січня 2020 року, звернулась за медичною допомогою 24.01.2020 (лише на 8-й день захворювання), госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні в тяжкому стані, 28.01.2020 жінка померла, не зважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що наразі проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, тяжкий перебіг".За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.У центрі також нагадали, що це другий летальний випадок від грипу в поточному році у Запорізькій області, і в жодному випадку - не було щеплень.Нагадаємо, у Рівненській області 50-річний чоловік помер від ускладнень грипу

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