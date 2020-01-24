Смерть від грипу на Запоріжжі: жінка померла в реанімації
Сьогодні, 13:52
У Запорізькій області 51-річна жінка померла від грипу.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.
"Захворіла 17 січня 2020 року, звернулась за медичною допомогою 24.01.2020 (лише на 8-й день захворювання), госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні в тяжкому стані, 28.01.2020 жінка померла, не зважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, тяжкий перебіг".
За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.
У центрі також нагадали, що це другий летальний випадок від грипу в поточному році у Запорізькій області, і в жодному випадку - не було щеплень.
Нагадаємо, у Рівненській області 50-річний чоловік помер від ускладнень грипу.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.
"Захворіла 17 січня 2020 року, звернулась за медичною допомогою 24.01.2020 (лише на 8-й день захворювання), госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні в тяжкому стані, 28.01.2020 жінка померла, не зважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, тяжкий перебіг".
За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.
У центрі також нагадали, що це другий летальний випадок від грипу в поточному році у Запорізькій області, і в жодному випадку - не було щеплень.
Нагадаємо, у Рівненській області 50-річний чоловік помер від ускладнень грипу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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