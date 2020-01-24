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Смерть від грипу на Запоріжжі: жінка померла в реанімації

Смерть від грипу на Запоріжжі: жінка померла в реанімації
У Запорізькій області 51-річна жінка померла від грипу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Захворіла 17 січня 2020 року, звернулась за медичною допомогою 24.01.2020 (лише на 8-й день захворювання), госпіталізована до обласної інфекційної клінічної лікарні в тяжкому стані, 28.01.2020 жінка померла, не зважаючи на активні реанімаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проводяться вірусологічні дослідження матеріалу на виявлення вірусів грипу. Клінічно виставлений діагноз "Грип, негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія, тяжкий перебіг".

За даними медиків, хвора не була щеплена від грипу.

У центрі також нагадали, що це другий летальний випадок від грипу в поточному році у Запорізькій області, і в жодному випадку - не було щеплень.

Нагадаємо, у Рівненській області 50-річний чоловік помер від ускладнень грипу.

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Теги: смерть, грип
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