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У Луцькраді не захотіли позбавляти мандата депутата

У Луцькраді не захотіли позбавляти мандата депутата
Петро Нестерук виявив бажання скласти мандат депутата Луцької міської ради, проте колеги не підтримали його прагнення.

Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.

Нагадаємо, про такі ж наміри Петро Нестерук говорив неодноразово. Мовляв, хоче більше часу присвятити партійній роботі.

«Вважаю, що Нестерук багато долучався до роботи в окрузі, його люди знають. Думаю, що він надалі працює. Якщо ми це зробимо, то округ опиниться без депутата. Вважаю, що його треба залишити. Лишилося кілька місяців до кінця каденції», - взяв слово депутат Євгеній Ткачук.

Депутат Павло Данильчук відзначив, що питання має політичний підтекст. За його словами, Петро Нестерук фактично півтора року не приходить на сесії та комісії і вже неодноразово заявляв про бажання залишити міську раду.

У підсумку, обранці громади не підтримали проект рішення про дострокове складання повноважень депутата Луцької міської ради.

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Теги: Петро Нестерук, депутат, мандат
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