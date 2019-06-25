У Луцькраді не захотіли позбавляти мандата депутата

Петро Нестерук виявив бажання скласти мандат депутата Луцької міської ради, проте колеги не підтримали його прагнення.



Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.



Нагадаємо,



«Вважаю, що Нестерук багато долучався до роботи в окрузі, його люди знають. Думаю, що він надалі працює. Якщо ми це зробимо, то округ опиниться без депутата. Вважаю, що його треба залишити. Лишилося кілька місяців до кінця каденції», - взяв слово депутат Євгеній Ткачук.



Депутат Павло Данильчук відзначив, що питання має політичний підтекст. За його словами, Петро Нестерук фактично півтора року не приходить на сесії та комісії і вже неодноразово заявляв про бажання залишити міську раду.



У підсумку, обранці громади не підтримали проект рішення про дострокове складання повноважень депутата Луцької міської ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. виявив бажання скласти мандат депутата Луцької міської ради, проте колеги не підтримали його прагнення.Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.Нагадаємо, про такі ж наміри Петро Нестерук говорив неодноразово . Мовляв, хоче більше часу присвятити партійній роботі.«Вважаю, що Нестерук багато долучався до роботи в окрузі, його люди знають. Думаю, що він надалі працює. Якщо ми це зробимо, то округ опиниться без депутата. Вважаю, що його треба залишити. Лишилося кілька місяців до кінця каденції», - взяв слово депутатДепутатвідзначив, що питання має політичний підтекст. За його словами, Петро Нестерук фактично півтора року не приходить на сесії та комісії і вже неодноразово заявляв про бажання залишити міську раду.У підсумку, обранці громади не підтримали проект рішення про дострокове складання повноважень депутата Луцької міської ради.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію