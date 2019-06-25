У Луцькраді не захотіли позбавляти мандата депутата
Сьогодні, 14:38
Петро Нестерук виявив бажання скласти мандат депутата Луцької міської ради, проте колеги не підтримали його прагнення.
Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, про такі ж наміри Петро Нестерук говорив неодноразово. Мовляв, хоче більше часу присвятити партійній роботі.
«Вважаю, що Нестерук багато долучався до роботи в окрузі, його люди знають. Думаю, що він надалі працює. Якщо ми це зробимо, то округ опиниться без депутата. Вважаю, що його треба залишити. Лишилося кілька місяців до кінця каденції», - взяв слово депутат Євгеній Ткачук.
Депутат Павло Данильчук відзначив, що питання має політичний підтекст. За його словами, Петро Нестерук фактично півтора року не приходить на сесії та комісії і вже неодноразово заявляв про бажання залишити міську раду.
У підсумку, обранці громади не підтримали проект рішення про дострокове складання повноважень депутата Луцької міської ради.
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Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
Нагадаємо, про такі ж наміри Петро Нестерук говорив неодноразово. Мовляв, хоче більше часу присвятити партійній роботі.
«Вважаю, що Нестерук багато долучався до роботи в окрузі, його люди знають. Думаю, що він надалі працює. Якщо ми це зробимо, то округ опиниться без депутата. Вважаю, що його треба залишити. Лишилося кілька місяців до кінця каденції», - взяв слово депутат Євгеній Ткачук.
Депутат Павло Данильчук відзначив, що питання має політичний підтекст. За його словами, Петро Нестерук фактично півтора року не приходить на сесії та комісії і вже неодноразово заявляв про бажання залишити міську раду.
У підсумку, обранці громади не підтримали проект рішення про дострокове складання повноважень депутата Луцької міської ради.
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