Муніципалам дали більше грошей на демонтаж кіосків





Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.



«Останні 3-4 місяці вели роботу щодо паспортизації тимчасових споруд у місті. Тому ухвалили зміни до комплексних схем розміщення. У місті виявили велику кількість незаконних МАФів, паспорти прив’язки багатьох незабаром закінчаться», - відзначив депутат Ігор Поліщук.



Тому він попросив виділити 100 тисяч гривень із резервного фонду на демонтаж тимчасових споруд муніципальній варті. Після знесення у місті на 35-40 % зменшиться кількість кіосків, додав депутат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку виділили 100 тисяч гривень на демонтаж незаконних тимчасових споруд.Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.«Останні 3-4 місяці вели роботу щодо паспортизації тимчасових споруд у місті. Тому ухвалили зміни до комплексних схем розміщення. У місті виявили велику кількість незаконних МАФів, паспорти прив’язки багатьох незабаром закінчаться», - відзначив депутатТому він попросив виділити 100 тисяч гривень із резервного фонду на демонтаж тимчасових споруд муніципальній варті. Після знесення у місті на 35-40 % зменшиться кількість кіосків, додав депутат.

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