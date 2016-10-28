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Муніципалам дали більше грошей на демонтаж кіосків

Муніципалам дали більше грошей на демонтаж кіосків
У Луцьку виділили 100 тисяч гривень на демонтаж незаконних тимчасових споруд.

Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.

«Останні 3-4 місяці вели роботу щодо паспортизації тимчасових споруд у місті. Тому ухвалили зміни до комплексних схем розміщення. У місті виявили велику кількість незаконних МАФів, паспорти прив’язки багатьох незабаром закінчаться», - відзначив депутат Ігор Поліщук.

Тому він попросив виділити 100 тисяч гривень із резервного фонду на демонтаж тимчасових споруд муніципальній варті. Після знесення у місті на 35-40 % зменшиться кількість кіосків, додав депутат.

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Теги: демонтаж, кіоски, Луцьк, муніципали
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