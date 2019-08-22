У Луцьку витратять понад 2 мільйони на прибирання стихійних сміттєзвалищ
Сьогодні, 15:17
У Луцьку цьогоріч передбачають витратити 2,5 мільйона гривень на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.
Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
В.о. директора департаменту ЖКГ Надія Коленда розповіла, що у програму поводження з побутовими відходами пропонують внести дві зміни. Перша стосується виділення 65 тисяч гривень на ліквідацію підприємства «Громада плюс», створеного у Прилуцькій сільраді.
Також цьогоріч передбачають витратити 2,5 мільйона на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території міської громади.
До слова, у 2018 році на ці потреби спрямували 800 тисяч гривень.
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Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
В.о. директора департаменту ЖКГ Надія Коленда розповіла, що у програму поводження з побутовими відходами пропонують внести дві зміни. Перша стосується виділення 65 тисяч гривень на ліквідацію підприємства «Громада плюс», створеного у Прилуцькій сільраді.
Також цьогоріч передбачають витратити 2,5 мільйона на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території міської громади.
До слова, у 2018 році на ці потреби спрямували 800 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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