У Луцьку витратять понад 2 мільйони на прибирання стихійних сміттєзвалищ

У Луцьку цьогоріч передбачають витратити 2,5 мільйона гривень на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ.Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.В.о. директора департаменту ЖКГрозповіла, що у програму поводження з побутовими відходами пропонують внести дві зміни. Перша стосується виділення 65 тисяч гривень на ліквідацію підприємства «Громада плюс», створеного у Прилуцькій сільраді.Також цьогоріч передбачають витратити 2,5 мільйона на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території міської громади.До слова, у 2018 році на ці потреби спрямували 800 тисяч гривень.