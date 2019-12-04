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На Волині затримали чоловіка з наркотиками

На Волині затримали чоловіка з наркотиками
Поліцейські під час обшуку вилучили наркотичну речовину у жителя Любешівського району.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНП у Волинській області.

Днями працівники поліції у ході проведення санкціонованого обшуку вилучили 12 згортків із потрібненою речовиною рослинного походження у жителя селища 1992 р.н.

Вилучену речовину скерували на вивчення експертам.

За вказаним фактом слідчими розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.309 КК України. (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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Теги: Любешів, наркотики, поліція
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