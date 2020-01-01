Депутати Луцькради просять забрати цигарки з вітрин магазинів

Депутати Луцької міської ради звернулися до Верховної Ради України щодо розроблення проекту змін до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.«Тютюнові корпорації свідомо розміщують пачки сигарет у вітринах магазинів на спеціальному фоні, використовуючи яскраві дизайнерські рішення, аби привертати увагу не лише активних споживачів їхньої продукції, але й потенційних споживачів. Так звана «спеціальна викладка» сигарет систематично оновлюється, щоб привертати увагу споживачів та спонукати їх до куріння. Це є формою стимулювання куріння, яка спрямована передусім на дітей та молодь, для яких тютюнова продукція перетворюється на спокусливий та привабливий для вживання товар та які є найбільш вразливими для зовнішнього стимулювання», - йдеться у зверненні.Відтак, обранці громади просять у встановленому законодавством порядку внести відповідні зміни до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», якими заборонити розміщення тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюнових виробів та кальянів; упаковок тютюнових виробів; заправних контейнерів (картриджів) електронних сигарет у місцях роздрібної торгівлі таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної торгівлі або споживачем всередині місця роздрібної торгівлі, за виключенням показу штатним працівником чи власником торговельного закладу конкретного тютюнового виробу окремому споживачеві старше 18 років на його вимогу.