«Нафтогаз» знизив ціну на блакитне паливо
Сьогодні, 16:10
Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на лютий 2020 року, вказавши, що ціни знизяться на 14-15%, залежно від умов постачання.
Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 661,00 - 5 208,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знизяться на 14–15%, залежно від умов постачання", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають, запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
Нагадаємо, споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у 2019 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 661,00 - 5 208,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знизяться на 14–15%, залежно від умов постачання", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають, запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
Нагадаємо, споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у 2019 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пенсіонер вчинив самогубство
Сьогодні, 16:34
У Луцьку почала їздити маршрутка №9
Сьогодні, 16:19
«Нафтогаз» знизив ціну на блакитне паливо
Сьогодні, 16:10
Чи буде у школах Луцька карантин
Сьогодні, 16:00
У Луцьку збудують броварню
Сьогодні, 15:42
Медіа