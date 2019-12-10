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«Нафтогаз» знизив ціну на блакитне паливо

«Нафтогаз» знизив ціну на блакитне паливо
Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на лютий 2020 року, вказавши, що ціни знизяться на 14-15%, залежно від умов постачання.

Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

"Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 661,00 - 5 208,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами). У порівнянні з цінами на січень 2020 року, у лютому ціни знизяться на 14–15%, залежно від умов постачання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають, запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Нагадаємо, споживачі у січні заплатять за газ 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування, це на 25% менше, ніж за відповідний період у 2019 році.

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Теги: ціни на газ, лютий
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