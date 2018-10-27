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Кабмін збільшив штрафи за хибний виклик поліції і «швидкої»

Кабмін збільшив штрафи за хибний виклик поліції і «швидкої»
Уряд схвалив зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, - пишуть Факти.

Урядовий законопроект передбачає мінімальний штраф за адміністративні правопорушення – 510 грн, а максимальний – 8 500 грн.

Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої або аварійних служб — він становитиме від 3 400 до 10 200 грн.

Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 грн.

Повний текст законопроекту поки не оприлюднений.

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Теги: штраф, виклик, швидка, поліція
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