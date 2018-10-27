Кабмін збільшив штрафи за хибний виклик поліції і «швидкої»





Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, - пишуть



Урядовий законопроект передбачає мінімальний штраф за адміністративні правопорушення – 510 грн, а максимальний – 8 500 грн.



Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої або аварійних служб — він становитиме від 3 400 до 10 200 грн.



Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.



До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 грн.



Повний текст законопроекту поки не оприлюднений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд схвалив зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки.Про це повідомив прем’єр-міністр, - пишуть Факти Урядовий законопроект передбачає мінімальний штраф за адміністративні правопорушення – 510 грн, а максимальний – 8 500 грн.Також значно підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої або аварійних служб — він становитиме від 3 400 до 10 200 грн.Більше того, запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 грн.Повний текст законопроекту поки не оприлюднений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію