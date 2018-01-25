У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО





Аби вшанувати світлу пам’ять та помолитися за упокій «перших кіборгів України» біля пам’ятника Героїв Крут у місті Луцьку зібралися небайдужі лучани, духовенство, представники громадськості, - повідомляють у



Поклали квіти до пам’ятника Героям і заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, заступник голови обласної ради Юрій Поліщук та заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.



Присутні представники духовенства на чолі з митрополитом Михаїлом відправили панахиду та освятили пам'ятник Героїв Крут.



«Історія Крут – це повчання для молодого покоління, як потрібно любити рідну землю. Ми повинні згадувати такі події та вчитися, як потрібно боротися» – наголосив митрополит Луцький та Волинський. – «На жаль, ми не завжди вчимося на своїх помилках. Про це свідчать події, що відбуваються на Сході нашої держави. Але усі ці події змінюють нашу свідомість, наші стереотипи. Ми стали єдині у своїх помислах та прагненнях».



Опісля панахиди, присутні вшанували Героїв Крут хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні в Україні вшановують пам’ять 400 курсантів і студентів, які виступили проти чотиритисячної більшовицької армії. Бій під Крутами – одна із трагічних та водночас героїчних сторінок історії українського народу.Аби вшанувати світлу пам’ять та помолитися за упокій «перших кіборгів України» біля пам’ятника Героїв Крут у місті Луцьку зібралися небайдужі лучани, духовенство, представники громадськості, - повідомляють у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації. Поклали квіти до пам’ятника Героям і заступниця голови облдержадміністрації, заступник голови обласної радита заступник Луцького міського головиПрисутні представники духовенства на чолі з митрополитомвідправили панахиду та освятили пам'ятник Героїв Крут.«Історія Крут – це повчання для молодого покоління, як потрібно любити рідну землю. Ми повинні згадувати такі події та вчитися, як потрібно боротися» – наголосив митрополит Луцький та Волинський. – «На жаль, ми не завжди вчимося на своїх помилках. Про це свідчать події, що відбуваються на Сході нашої держави. Але усі ці події змінюють нашу свідомість, наші стереотипи. Ми стали єдині у своїх помислах та прагненнях».Опісля панахиди, присутні вшанували Героїв Крут хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.

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