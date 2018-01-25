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У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
Сьогодні в Україні вшановують пам’ять 400 курсантів і студентів, які виступили проти чотиритисячної більшовицької армії. Бій під Крутами – одна із трагічних та водночас героїчних сторінок історії українського народу.

Аби вшанувати світлу пам’ять та помолитися за упокій «перших кіборгів України» біля пам’ятника Героїв Крут у місті Луцьку зібралися небайдужі лучани, духовенство, представники громадськості, - повідомляють у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.

Поклали квіти до пам’ятника Героям і заступниця голови облдержадміністрації Світлана Мишковець, заступник голови обласної ради Юрій Поліщук та заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

Присутні представники духовенства на чолі з митрополитом Михаїлом відправили панахиду та освятили пам'ятник Героїв Крут.

«Історія Крут – це повчання для молодого покоління, як потрібно любити рідну землю. Ми повинні згадувати такі події та вчитися, як потрібно боротися» – наголосив митрополит Луцький та Волинський. – «На жаль, ми не завжди вчимося на своїх помилках. Про це свідчать події, що відбуваються на Сході нашої держави. Але усі ці події змінюють нашу свідомість, наші стереотипи. Ми стали єдині у своїх помислах та прагненнях».

Опісля панахиди, присутні вшанували Героїв Крут хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знаку.

У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять курсантів та студентів, які загинули під Крутами. ФОТО


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Теги: Луцьк, День пам'яті Героїв Крут
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