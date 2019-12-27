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Троє волинян поїдуть до Фінляндії на чемпіонат світу з риболовлі

Троє волинян поїдуть до Фінляндії на чемпіонат світу з риболовлі
З 10 по 16 лютого у місті Варкаус (Фінляндія) відбудеться XVII Чемпіонат світу з риболовлі на мормишку з льоду.

За право представляти Україну на Чемпіонаті світу змагались 19 найсильніших спортсменів країни. До складу української збірної потрапило троє спортсменів з Волині – Павло Хвас, що наразі представляє Тернопільську Федерацію риболовного спорту, Дамір Шихотаров (президент Федерації риболовного спорту України у Волинській області), який поїде до Литви у якості тренера, та Святослав Халєєв.


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Теги: риболовля, Чемпіонат світу
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