Троє волинян поїдуть до Фінляндії на чемпіонат світу з риболовлі





За право представляти Україну на Чемпіонаті світу змагались 19 найсильніших спортсменів країни. До складу української збірної потрапило троє спортсменів з Волині – Павло Хвас, що наразі представляє Тернопільську Федерацію риболовного спорту, Дамір Шихотаров (президент Федерації риболовного спорту України у Волинській області), який поїде до Литви у якості тренера, та Святослав Халєєв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 10 по 16 лютого у місті Варкаус (Фінляндія) відбудеться XVII Чемпіонат світу з риболовлі на мормишку з льоду.За право представляти Україну на Чемпіонаті світу змагались 19 найсильніших спортсменів країни. До складу української збірної потрапило троє спортсменів з Волині –, що наразі представляє Тернопільську Федерацію риболовного спорту,(президент Федерації риболовного спорту України у Волинській області), який поїде до Литви у якості тренера, та

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