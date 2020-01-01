У Луцьку тролейбусники загидили територію біля зупинки

Депутаткапросить розібратися з питанням, що стосується неналежного стану території біля зупинки перед кільцем на вулиці Гордіюк.Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.«Водії тролейбусів дуже часто там зупиняються і коли скидають роги, то там є такі графітові відходи, котрі ті викидають просто на тротуар. Це неправильно. Причому поруч є кілька смітників», - зауважила Алла Надточій.Відтак, вона попросила керівництво Луцького підприємства електротранспорту звернути увагу на цю проблему та вирішити її.