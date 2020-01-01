У Луцьку тролейбусники загидили територію біля зупинки
Сьогодні, 17:46
Депутатка Алла Надточій просить розібратися з питанням, що стосується неналежного стану території біля зупинки перед кільцем на вулиці Гордіюк.
Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
«Водії тролейбусів дуже часто там зупиняються і коли скидають роги, то там є такі графітові відходи, котрі ті викидають просто на тротуар. Це неправильно. Причому поруч є кілька смітників», - зауважила Алла Надточій.
Відтак, вона попросила керівництво Луцького підприємства електротранспорту звернути увагу на цю проблему та вирішити її.
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Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.
«Водії тролейбусів дуже часто там зупиняються і коли скидають роги, то там є такі графітові відходи, котрі ті викидають просто на тротуар. Це неправильно. Причому поруч є кілька смітників», - зауважила Алла Надточій.
Відтак, вона попросила керівництво Луцького підприємства електротранспорту звернути увагу на цю проблему та вирішити її.
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