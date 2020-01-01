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У Луцьку тролейбусники загидили територію біля зупинки

У Луцьку тролейбусники загидили територію біля зупинки
Депутатка Алла Надточій просить розібратися з питанням, що стосується неналежного стану території біля зупинки перед кільцем на вулиці Гордіюк.

Про це йшлося у середу, 29 січня, під час сесії Луцькради.

«Водії тролейбусів дуже часто там зупиняються і коли скидають роги, то там є такі графітові відходи, котрі ті викидають просто на тротуар. Це неправильно. Причому поруч є кілька смітників», - зауважила Алла Надточій.

Відтак, вона попросила керівництво Луцького підприємства електротранспорту звернути увагу на цю проблему та вирішити її.

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Теги: Луцьк, тролейбусники
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