Чоловіка, який прикривався церквою і грабував квартири лучан на очах у дітей, покарали «умовним»





Крадієм виявився уродженець села Давидівка Чернівецької області, – йдеться у



Нагадаємо, про підозру зловмиснику, який «промишляв» на очах у дітей, повідомили ще у грудні минулого року.



Під час судового засідання обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю.



Стало відомо, що 28 грудня 2018 року в одній із квартир чоловік таємно викрав із серванту золоту обручку, вартістю 2500 грн. 11 лютого 2019 року вирвав із рук у мешканця похилого віку гаманця, у якому було 20000 гривень. 29 березня 2019 року жертвою став неповнолітній, що впустив до квартири грабіжника, який «прикарманив» зі скарбнички 500 гривень та 55 доларів США. Дитина розуміла усю ситуацію, однак завадити не змогла. Та ж ситуація і з наступними двома грабежами у квартирах, де двері крадію відчиняли діти. Так, 04 квітня 2019 року із полиці шафи чоловік забрав 500 польських злотих та 40 доларів США, а 18 квітня 2019 на очах у дитини викрав із гаманця, що знайшов у помешканні, 2 тисячі 400 гривень та 35 доларів США.



Збитки потерпілим відшкодував, а у вчиненому щиро розкаявся.



Потерпілі не наполягали на суворому покаранні крадія, позаяк на утриманні в чоловіка – четверо дітей. Натомість суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе й без ізоляції від суспільства та йому варто призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з дворічним випробовувальним терміном. Якщо протягом цього часу інцидент не повториться, а чоловік, визнавши свою провину, буде поводитися належним чином, від відбування терміну його позбавлять.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили чоловіка, який, вдаючи, що просить гроші «на церкву» чи благодійність, дзвонив у вхідні двері помешкань лучан і, якщо йому відчиняли діти, заходив у квартири й забирав гроші, які міг знайти.Крадієм виявився уродженець села Давидівка Чернівецької області, – йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 січня.Під час судового засідання обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю.Стало відомо, що 28 грудня 2018 року в одній із квартир чоловік таємно викрав із серванту золоту обручку, вартістю 2500 грн. 11 лютого 2019 року вирвав із рук у мешканця похилого віку гаманця, у якому було 20000 гривень. 29 березня 2019 року жертвою став неповнолітній, що впустив до квартири грабіжника, який «прикарманив» зі скарбнички 500 гривень та 55 доларів США. Дитина розуміла усю ситуацію, однак завадити не змогла. Та ж ситуація і з наступними двома грабежами у квартирах, де двері крадію відчиняли діти. Так, 04 квітня 2019 року із полиці шафи чоловік забрав 500 польських злотих та 40 доларів США, а 18 квітня 2019 на очах у дитини викрав із гаманця, що знайшов у помешканні, 2 тисячі 400 гривень та 35 доларів США.Збитки потерпілим відшкодував, а у вчиненому щиро розкаявся.Потерпілі не наполягали на суворому покаранні крадія, позаяк на утриманні в чоловіка – четверо дітей. Натомість суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе й без ізоляції від суспільства та йому варто призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з дворічним випробовувальним терміном. Якщо протягом цього часу інцидент не повториться, а чоловік, визнавши свою провину, буде поводитися належним чином, від відбування терміну його позбавлять.

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