«StrikeCity» запрошує на день боулера*
Сьогодні, 19:20
Щочетверга в боулінг-клубі "StrikeCity" проходить день боулера.
Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.
"Проведіть весело час з друзями граючи в боулінг за привабливою ціною!", - йдеться у повідомленні.
Акційна пропозиція діє до 1 лютого та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. Також акція не діє у вихідні та святкові дні. Оскільки у ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом закладу.
Деталі за телефоном: 067 334 50 85
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.
"Проведіть весело час з друзями граючи в боулінг за привабливою ціною!", - йдеться у повідомленні.
Акційна пропозиція діє до 1 лютого та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. Також акція не діє у вихідні та святкові дні. Оскільки у ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом закладу.
Деталі за телефоном: 067 334 50 85
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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