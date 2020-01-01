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«StrikeCity» запрошує на день боулера*

«StrikeCity» запрошує на день боулера*
Щочетверга в боулінг-клубі "StrikeCity" проходить день боулера.

Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень.

"Проведіть весело час з друзями граючи в боулінг за привабливою ціною!", - йдеться у повідомленні.

Акційна пропозиція діє до 1 лютого та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. Також акція не діє у вихідні та святкові дні. Оскільки у ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом закладу.

Деталі за телефоном: 067 334 50 85

Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.

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Теги: День боулера, ПортCity
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