«StrikeCity» запрошує на день боулера*

Щочетверга в боулінг-клубі "StrikeCity" проходить день боулера.Вартість однієї години гри у боулінг в цей день вартує всього 100 гривень."Проведіть весело час з друзями граючи в боулінг за привабливою ціною!", - йдеться у повідомленні.Акційна пропозиція діє до 1 лютого та не сумується з іншими акційними пропозиціями закладу. Також акція не діє у вихідні та святкові дні. Оскільки у ці дні діють тарифи вихідного дня, згідно з прейскурантом закладу.Деталі за телефоном:Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського 1, 3-й поверх.