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У Струмівці легковик збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У Струмівці легковик збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У селі Струмівка Луцького району на вулиці Рівненській автомобіль збив чоловіка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.

Аварія трапилася сьогодні, 29 січня, по 18 годині.

За словами свідків аварії, після зіткнення потерпілий лежав за декілька метрів від пішохідного переходу. Від удару у чоловіка злетіло взуття. Постраждалого госпіталізували.

На місці аварії працювала карета швидкої допомоги і патрульна поліція.

ОНОВЛЕНО

Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.

За словами речниці патрульних Ольги Бузулук, 63-річний водій, керуючи Toyota Camry, здійснив наїзд на 42-річного пішохода, який перебігав проїжджу частину дороги в невстановленому місці, а саме поза пішохідним переходом.

Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та тупа травма грудної клітини.

У Струмівці легковик збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Струмівці легковик збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Струмівці легковик збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Струмівці легковик збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У Струмівці легковик збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО. ОНОВЛЕНО



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Теги: Струмівка, аварія
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