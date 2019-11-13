У Струмівці легковик збив чоловіка: потерпілого госпіталізували. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці ДТП.



Аварія трапилася сьогодні, 29 січня, по 18 годині.



За словами свідків аварії, після зіткнення потерпілий лежав за декілька метрів від пішохідного переходу. Від удару у чоловіка злетіло взуття. Постраждалого госпіталізували.



На місці аварії працювала карета швидкої допомоги і патрульна поліція.



ОНОВЛЕНО



Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.



За словами речниці патрульних Ольги Бузулук, 63-річний водій, керуючи Toyota Camry, здійснив наїзд на 42-річного пішохода, який перебігав проїжджу частину дороги в невстановленому місці, а саме поза пішохідним переходом.



Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та тупа травма грудної клітини.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Струмівка Луцького району на вулиці Рівненській автомобіль збив чоловіка.Про цеповідомили очевидці ДТП.Аварія трапилася сьогодні, 29 січня, по 18 годині.За словами свідків аварії, після зіткнення потерпілий лежав за декілька метрів від пішохідного переходу. Від удару у чоловіка злетіло взуття. Постраждалого госпіталізували.На місці аварії працювала карета швидкої допомоги і патрульна поліція.ОНОВЛЕНОІнформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.За словами речниці патрульних, 63-річний водій, керуючи Toyota Camry, здійснив наїзд на 42-річного пішохода, який перебігав проїжджу частину дороги в невстановленому місці, а саме поза пішохідним переходом.Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та тупа травма грудної клітини.

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