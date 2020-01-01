У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 03:14
У кожному регіоні України буде визначений лікувальний заклад, який буде приймати людей з підозрою на новий коронавірус.
Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, - передає УНН.
"У кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов’язаного з коронавірусом", – сказав Коваль.
Нагадаємо, як повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, у Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозують мінімальний вплив на українську економіку через виявлення в Китаї нового смертельного коронавірус.
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Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, - передає УНН.
"У кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов’язаного з коронавірусом", – сказав Коваль.
Нагадаємо, як повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, у Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозують мінімальний вплив на українську економіку через виявлення в Китаї нового смертельного коронавірус.
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