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У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус

У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус
У кожному регіоні України буде визначений лікувальний заклад, який буде приймати людей з підозрою на новий коронавірус.

Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, - передає УНН.

"У кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов’язаного з коронавірусом", – сказав Коваль.

Нагадаємо, як повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, у Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозують мінімальний вплив на українську економіку через виявлення в Китаї нового смертельного коронавірус.

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Теги: Україна, коронавірус
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