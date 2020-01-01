У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус





Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль, - передає



"У кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов’язаного з коронавірусом", – сказав Коваль.



Нагадаємо, як повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, у Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозують мінімальний вплив на українську економіку через виявлення в Китаї нового смертельного коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кожному регіоні України буде визначений лікувальний заклад, який буде приймати людей з підозрою на новий коронавірус.Про це повідомив під час брифінгу щодо епідемічної ситуації грипу та ГРВІ в Україні заступник міністра охорони здоров’я України, - передає УНН "У кожному регіоні визначається лікувальний заклад, який має прийняти людей у разі, якщо буде підозра на розвиток захворювання, пов’язаного з коронавірусом", – сказав Коваль.Нагадаємо, як повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства, у Міністерстві економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства прогнозують мінімальний вплив на українську економіку через виявлення в Китаї нового смертельного коронавірус.

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