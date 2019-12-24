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«Покращить добробут лучан», – Покровський про 117 мільйонів на ремонт житла

«Покращить добробут лучан», – Покровський про 117 мільйонів на ремонт житла
Лучани скаржаться на поганий стан багатоквартирних будинків, зведених ще у радянські часи. Серед проблем: потріскані фасади, протікання даху, старі аварійні труби тощо.

Про це у середу, 29 січня, «Конкуренту» сказав засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський.

Під час сесійного засідання обранці громади ухвалили «Програму капітального ремонту житлового фонду Луцької міської територіальної громади на 2020-2024 роки». Вона передбачає 116 мільйонів 600 тисяч гривень бюджетного фінансування на ремонт багатоквартирних будинків упродовж чотирьох років. А на 2020-й розмір фінансування складає 19 мільйонів 200 тисяч гривень.

Андрій Покровський вважає, що ця програма обов’язково має бути профінансована:

«Це дасть можливість покращити добробут лучан і ми сподіваємося, що містяни відповідально до цього ставитимуться», - заявив Андрій Покровський.
«Покращить добробут лучан», – Покровський про 117 мільйонів на ремонт житла

Головна умова програми – обов’язкове співфінансування співвласників будинку. У 2020 році передбачено співфінансування 30/70 (30% сплачують мешканці, 70% – покриває бюджет міста), у 2021 – 40/60, а з 2022 по 2024 – 50/50.

«Лучани повинні займати більш активну позицію та звертатися. Хоча, на жаль, не всі мешканці спроможні зібрати необхідну суму, щоб взяти участь в програмі. Наприклад, пенсіонери. Тому я звертаюся до керівництва міста з проханням вжити необхідних заходів для підтримки цих категорій громадян», – сказав Покровський.

Своєю чергою, голова ОСББ Дмитро Головенко вітає ухвалення програми та рекомендує лучанам не втрачати час:

«Швидше збирайте збори жителів своїх будинків і ви зможете скористатися гарною допомогою. Уявіть, якщо ваш будинок потребує ремонту фасаду, водоканалізаційної системи, даху, проведення утеплення, то на все це ви можете витрати лише 30% від загальної вартості. Якщо вам треба 1 мільйон гривень, то ви зможете зібрати 300 тисяч і виконати роботи вже в цьому році», - зауважив голова ОСББ.

Як узяти участь в Програмі?

Андрій Покровський наголосив, якщо лучани бажають провести ремонт у своєму будинку, але не знають, як підготувати документи, то можуть звернутися до Громадянського Руху «СВІДОМІ». Там вони отримають консультацію та допомогу в їх оформленні.

Загалом, для того, щоб взяти участь в програмі, потрібно повідомити департамент житлово-комунального господарства про такі наміри.

Потім провести загальні збори співвласників чи мешканців будинку, подати звернення, протокол зборів з підписами мешканців та проектно-кошторисну документацію до міської ради.


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Теги: Свідомі, Андрій Покровський, ремонт житлових будинків
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