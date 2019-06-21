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Євросоюз хоче зняти санкції з Азарова та Януковича

Євросоюз хоче зняти санкції з Азарова та Януковича
Європейський союз готується зняти санкції проти колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького і Олександра Януковича, сина колишнього президента України.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, цілком ймовірно, що Азаров, Ставицький і Янукович-молодший найближчим часом будуть виключені зі списку санкцій за розкрадання українських державних коштів.

"Подробиці скоро можуть послідувати. Я чув, що Києву необхідно робити більше щодо Росії", - додав журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейський суд анулював санкції проти Азарова, які були запроваджені рішенням Ради Євросоюзу від 5 травня 2015 року.

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Теги: санкції, ЄС
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