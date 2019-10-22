вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні введуть податок на YouTube

В Україні введуть податок на YouTube
В Україні хочуть ввести податок на YouTube та інші компанії з відеоконтентом.

У Верховній Раді зареєстрували проект закону № 2634, в якому йдеться також про інші компанії, що пропонують українцям відеоконтент. Зміни також можуть торкнутися роботи соціальних мереж - Facebook, Instagram, Twitter і так далі, - пише РБК-Україна.

Станом на кінець січня 2020 законопроєкт знаходиться на розгляді в профільному комітеті ВР з гуманітарної та інформаційної політики.

В пояснювальній записці до нового законопроєкту сказано, що іноземні компанії надають в Україні цифрові послуги без належного оподаткування. І оскільки ця сфера не регулюється на законодавчому рівні, це створює неконкурентне середовище для українських компаній, представлених на ринку, які платять податки.

"Це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим порушуються базові принципи рівності й нейтральності оподаткування платника податку", - сказано в законопроєкті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: податок, гроші, YouTube
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні введуть податок на YouTube
Сьогодні, 07:35
В Рівному побудують поліцейську академію
Сьогодні, 06:12
На звання кращих легкоатлетів року претендують 6 волинян
Сьогодні, 05:19
В уряді пообіцяли зниження ціни на газ у лютому
Сьогодні, 04:13
У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 03:14
Схожі новини
У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кілограми золота. ФОТО
22 жовтень, 2019, 22:46
Волинь отримала майже 90 мільйонів гривень акцизу від продажу сигарет і алкоголю Волинь отримала майже 90 мільйонів гривень акцизу від продажу сигарет і алкоголю
09 жовтень, 2019, 05:43
Власники дорогих автівок із реєстрацією у Луцьку боргують транспортний податок Власники дорогих автівок із реєстрацією у Луцьку боргують транспортний податок
26 червень, 2019, 19:30
Волиняни сплатили на потреби армії понад 20 мільйонів гривень Волиняни сплатили на потреби армії понад 20 мільйонів гривень
20 лютий, 2019, 04:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні введуть податок на YouTube
Сьогодні, 07:35
 0
В Рівному побудують поліцейську академію
Сьогодні, 06:12
 0
На звання кращих легкоатлетів року претендують 6 волинян
Сьогодні, 05:19
 0
В уряді пообіцяли зниження ціни на газ у лютому
Сьогодні, 04:13
 0
У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 03:14
 0
Медіа
відео
1/8