В Україні введуть податок на YouTube

В Україні хочуть ввести податок на YouTube та інші компанії з відеоконтентом.У Верховній Раді зареєстрували проект закону № 2634, в якому йдеться також про інші компанії, що пропонують українцям відеоконтент. Зміни також можуть торкнутися роботи соціальних мереж - Facebook, Instagram, Twitter і так далі, - пише РБК-Україна.Станом на кінець січня 2020 законопроєкт знаходиться на розгляді в профільному комітеті ВР з гуманітарної та інформаційної політики.В пояснювальній записці до нового законопроєкту сказано, що іноземні компанії надають в Україні цифрові послуги без належного оподаткування. І оскільки ця сфера не регулюється на законодавчому рівні, це створює неконкурентне середовище для українських компаній, представлених на ринку, які платять податки."Це призводить до втрат державного бюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тим самим порушуються базові принципи рівності й нейтральності оподаткування платника податку", - сказано в законопроєкті.