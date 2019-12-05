Луцька «Едельвіка» готує потужну колекцію для Нідерландів
Сьогодні, 20:50
Голова правління ПРАТ «Едельвіка» Юрій Переходько розповів про окремі колекції одягу, які мають різні мотиви вишиванки і які замовляють з-за кордону.
Це сталося 29 січня під час заходу «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», - пише ІА "Конкурент".
«У нас є одяг, де мотиви вишивки пов’язані із Мексикою. Є ціла колекція. А тиждень тому ми проводили переговори з посольством Нідерландів. Дизайнером це розробляється. Вони замовили подарункову колекцію з ознаками української вишивки», – зауважив Юрій Переходько.
Та пожартував стосовно роботи над цим замовленням.
«Оскільки керівником проєкту є дизайнер з Нідерландів, то нам близько пів року піде на розробки, адже в нього зовсім інше бачення. Я вже жартував і казав, що нам потрібно «вкурити», щоб зрозуміти те, що вони пропонують», – жартома розповів голова правління ПРАТ «Едельвіка» Юрій Переходько.
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Це сталося 29 січня під час заходу «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», - пише ІА "Конкурент".
«У нас є одяг, де мотиви вишивки пов’язані із Мексикою. Є ціла колекція. А тиждень тому ми проводили переговори з посольством Нідерландів. Дизайнером це розробляється. Вони замовили подарункову колекцію з ознаками української вишивки», – зауважив Юрій Переходько.
Та пожартував стосовно роботи над цим замовленням.
«Оскільки керівником проєкту є дизайнер з Нідерландів, то нам близько пів року піде на розробки, адже в нього зовсім інше бачення. Я вже жартував і казав, що нам потрібно «вкурити», щоб зрозуміти те, що вони пропонують», – жартома розповів голова правління ПРАТ «Едельвіка» Юрій Переходько.
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