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Луцька «Едельвіка» готує потужну колекцію для Нідерландів

Луцька «Едельвіка» готує потужну колекцію для Нідерландів
Голова правління ПРАТ «Едельвіка» Юрій Переходько розповів про окремі колекції одягу, які мають різні мотиви вишиванки і які замовляють з-за кордону.

Це сталося 29 січня під час заходу «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», - пише ІА "Конкурент".

«У нас є одяг, де мотиви вишивки пов’язані із Мексикою. Є ціла колекція. А тиждень тому ми проводили переговори з посольством Нідерландів. Дизайнером це розробляється. Вони замовили подарункову колекцію з ознаками української вишивки», – зауважив Юрій Переходько.

Та пожартував стосовно роботи над цим замовленням.

«Оскільки керівником проєкту є дизайнер з Нідерландів, то нам близько пів року піде на розробки, адже в нього зовсім інше бачення. Я вже жартував і казав, що нам потрібно «вкурити», щоб зрозуміти те, що вони пропонують», – жартома розповів голова правління ПРАТ «Едельвіка» Юрій Переходько.

Луцька «Едельвіка» готує потужну колекцію для Нідерландів
Луцька «Едельвіка» готує потужну колекцію для Нідерландів
Луцька «Едельвіка» готує потужну колекцію для Нідерландів

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Теги: луцька «Едельвіка», презентація
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