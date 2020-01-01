«Створюємо більше нових розробок»: у «Едельвіці» розповіли про боротьбу з плагіатом вишивок
Сьогодні, 08:10
Голова правління ПРАТ «Едельвіка» Юрій Переходько розповів про те, як бореться з несумлінними конкурентами, які "плагіатять" вишивки.
Про це Юрій Переходько розповів 29 січня під час заходу «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», - пише Конкурент.
«Боротися з цим неможливо, ми для себе у цьому переконалися. Раніше патентували, а зараз прийняли рішення створювати більше нових розробок. На сьогодні у нас вже 220 артикулів і 2230 видів малюнків. Маємо великий архів. Що стосуються вишивки, то цим у нас займається чотири художника. Ми не копіюємо. У нас є співпраця із Волинським краєзнавчим музеєм і маємо право використовувати ту збірку вишивок, яку збирала мати Лесі Українки Олена Пчілка. Але й ці вишивки ми осучаснюємо. Але все відбувається з дозволу музею», – розповів Юрій Переходько.
Також додав, що «Едельвіка» подавала до Антимонопольного комітету на тих, хто копіює орнаменти вишивки.
«Відповіді отримали приблизно такі: «те, що ви робите, є надбанням українського народу і всі на це мають право». Ми запитували, що якщо 7 нот у музиці, то це ж теж надбання когось, також і щодо букв в алфавіті. До Антимонопольного було 5 подань. Ми боремося», – зауважив голова правління.
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Про це Юрій Переходько розповів 29 січня під час заходу «Школа свідомого громадянина», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», - пише Конкурент.
«Боротися з цим неможливо, ми для себе у цьому переконалися. Раніше патентували, а зараз прийняли рішення створювати більше нових розробок. На сьогодні у нас вже 220 артикулів і 2230 видів малюнків. Маємо великий архів. Що стосуються вишивки, то цим у нас займається чотири художника. Ми не копіюємо. У нас є співпраця із Волинським краєзнавчим музеєм і маємо право використовувати ту збірку вишивок, яку збирала мати Лесі Українки Олена Пчілка. Але й ці вишивки ми осучаснюємо. Але все відбувається з дозволу музею», – розповів Юрій Переходько.
Також додав, що «Едельвіка» подавала до Антимонопольного комітету на тих, хто копіює орнаменти вишивки.
«Відповіді отримали приблизно такі: «те, що ви робите, є надбанням українського народу і всі на це мають право». Ми запитували, що якщо 7 нот у музиці, то це ж теж надбання когось, також і щодо букв в алфавіті. До Антимонопольного було 5 подань. Ми боремося», – зауважив голова правління.
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