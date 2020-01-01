Лоб в лоб: внаслідок аварії у Луцьку постраждала пасажирка. ФОТО
Сьогодні, 21:18
У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала пасажирка автомобіля-учасника.
Аварія сталася на вулиці Глушець неподалік повороту на Паркову в Луцьку зіткнулися легковик Hyundai та мікроавтобус Opel, - повідомляє ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, ДТП сталася 29 січня близько 19:40.
За попередньою інформацією, водій Hyundai на київських номерах не надав переваги у русі водію мікроавтобуса, який збирався повертати на Паркову.
У результаті сталося лобове зіткнення.
Постраждала пасажирка мікроавтобусу, її госпіталізували в лікарню.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Поліція з’ясовує обставини ДТП.
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Аварія сталася на вулиці Глушець неподалік повороту на Паркову в Луцьку зіткнулися легковик Hyundai та мікроавтобус Opel, - повідомляє ІА Волинські новини.
Зі слів очевидців, ДТП сталася 29 січня близько 19:40.
За попередньою інформацією, водій Hyundai на київських номерах не надав переваги у русі водію мікроавтобуса, який збирався повертати на Паркову.
У результаті сталося лобове зіткнення.
Постраждала пасажирка мікроавтобусу, її госпіталізували в лікарню.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Поліція з’ясовує обставини ДТП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Бо на тому перехресті вже давно треба поставити попереджувальних знаків, дтп там в 99% випадках не місцеві їдуть з другорядної...
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