Лоб в лоб: внаслідок аварії у Луцьку постраждала пасажирка. ФОТО





Аварія сталася на вулиці Глушець неподалік повороту на Паркову в Луцьку зіткнулися легковик Hyundai та мікроавтобус Opel, - повідомляє



Зі слів очевидців, ДТП сталася 29 січня близько 19:40.



За попередньою інформацією, водій Hyundai на київських номерах не надав переваги у русі водію мікроавтобуса, який збирався повертати на Паркову.



У результаті сталося лобове зіткнення.



Постраждала пасажирка мікроавтобусу, її госпіталізували в лікарню.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Поліція з’ясовує обставини ДТП.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала пасажирка автомобіля-учасника.Аварія сталася на вулиці Глушець неподалік повороту на Паркову в Луцьку зіткнулися легковик Hyundai та мікроавтобус Opel, - повідомляє ІА Волинські новини Зі слів очевидців, ДТП сталася 29 січня близько 19:40.За попередньою інформацією, водій Hyundai на київських номерах не надав переваги у русі водію мікроавтобуса, який збирався повертати на Паркову.У результаті сталося лобове зіткнення.Постраждала пасажирка мікроавтобусу, її госпіталізували в лікарню.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Поліція з’ясовує обставини ДТП.

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