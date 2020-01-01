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Лоб в лоб: внаслідок аварії у Луцьку постраждала пасажирка. ФОТО

Лоб в лоб: внаслідок аварії у Луцьку постраждала пасажирка. ФОТО
У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала пасажирка автомобіля-учасника.

Аварія сталася на вулиці Глушець неподалік повороту на Паркову в Луцьку зіткнулися легковик Hyundai та мікроавтобус Opel, - повідомляє ІА Волинські новини.

Зі слів очевидців, ДТП сталася 29 січня близько 19:40.

За попередньою інформацією, водій Hyundai на київських номерах не надав переваги у русі водію мікроавтобуса, який збирався повертати на Паркову.

У результаті сталося лобове зіткнення.

Постраждала пасажирка мікроавтобусу, її госпіталізували в лікарню.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Поліція з’ясовує обставини ДТП.



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Теги: Луцьк, ДТП
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Бо на тому перехресті вже давно треба поставити попереджувальних знаків, дтп там в 99% випадках не місцеві їдуть з другорядної...
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