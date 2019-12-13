«Де хрін, де премія?» - волинянин хоче офіційно отримати нагороду на найгірший опис сексу

Василь Слапчук хоче отримати премію "Золотий хрін", яку йому присудили за найгірщий опис сексу в українській літературі.



Про це волинський літератор написав у Facebook.



Письменник звернувся безпосередно до журі:"Привіт, поважному Журі! Якщо вже мене так вшанували, то прошу засвідчити це документально. Народ цікавиться: де хрін, де документи? Хоча б якусь посвідку... А то виходить, ніби я якийсь авантюрист-самозванець".



"Ох, даруйте, мало не забув подякувати. Це вже, либонь, слава починає мене псувати. Велике Вам українське спасибі!", - додав Василь Слапчук.



Як відомо, Василю Слапчуку присвоїли премію "Золотий хрін", яку присуджують автору найгіршого (на думку журі) опису сексу в українській літературі.



Волинянин отримав премію за

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