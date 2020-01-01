Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО

У селі Гаразджа, що неподалік від Луцька, нещодавно відкрили полігон для змагань зі спортивного орієнтування.Зараз там тренуються спортсмени. Про йдеться на сайті Боратинської громади.Такий полігон - один з перших об’єктів такого типу в Україні. Площа полігону – близько двох квадратних кілометрів.Варто зазначити, що ліс, де створено полігон, ідеальне місце для таких навчань. Тут рельєф балкового типу, добра прохідність, хоч місцевість складна сама по собі. Є галявини, ями, мікроямки, урвища, пагорби, невеличкі болота.Нові дистанції вже випробували юні орієнтувальники Боратинської громади. Як це було – дивіться у відеосюжеті Суспільного.