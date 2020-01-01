Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
Сьогодні, 02:27
У селі Гаразджа, що неподалік від Луцька, нещодавно відкрили полігон для змагань зі спортивного орієнтування.
Зараз там тренуються спортсмени. Про йдеться на сайті Боратинської громади.
Такий полігон - один з перших об’єктів такого типу в Україні. Площа полігону – близько двох квадратних кілометрів.
Варто зазначити, що ліс, де створено полігон, ідеальне місце для таких навчань. Тут рельєф балкового типу, добра прохідність, хоч місцевість складна сама по собі. Є галявини, ями, мікроямки, урвища, пагорби, невеличкі болота.
Нові дистанції вже випробували юні орієнтувальники Боратинської громади. Як це було – дивіться у відеосюжеті Суспільного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зараз там тренуються спортсмени. Про йдеться на сайті Боратинської громади.
Такий полігон - один з перших об’єктів такого типу в Україні. Площа полігону – близько двох квадратних кілометрів.
Варто зазначити, що ліс, де створено полігон, ідеальне місце для таких навчань. Тут рельєф балкового типу, добра прохідність, хоч місцевість складна сама по собі. Є галявини, ями, мікроямки, урвища, пагорби, невеличкі болота.
Нові дистанції вже випробували юні орієнтувальники Боратинської громади. Як це було – дивіться у відеосюжеті Суспільного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
Сьогодні, 02:27
В Україні підвищать штрафи за продаж ліків без рецептів
Сьогодні, 01:21
Євросоюз хоче зняти санкції з Азарова та Януковича
Сьогодні, 00:18
30 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа