вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО

Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
У селі Гаразджа, що неподалік від Луцька, нещодавно відкрили полігон для змагань зі спортивного орієнтування.

Зараз там тренуються спортсмени. Про йдеться на сайті Боратинської громади.

Такий полігон - один з перших об’єктів такого типу в Україні. Площа полігону – близько двох квадратних кілометрів.

Варто зазначити, що ліс, де створено полігон, ідеальне місце для таких навчань. Тут рельєф балкового типу, добра прохідність, хоч місцевість складна сама по собі. Є галявини, ями, мікроямки, урвища, пагорби, невеличкі болота.

Нові дистанції вже випробували юні орієнтувальники Боратинської громади. Як це було – дивіться у відеосюжеті Суспільного.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, Гаразджа, спортивне орієнтування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 03:14
Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
Сьогодні, 02:27
В Україні підвищать штрафи за продаж ліків без рецептів
Сьогодні, 01:21
Євросоюз хоче зняти санкції з Азарова та Януковича
Сьогодні, 00:18
30 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
30 cічня на Волині: гортаючи календар 30 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин
29 січень, 22:22
Чоловіка, який прикривався церквою і грабував квартири лучан на очах у дітей, покарали «умовним» Чоловіка, який прикривався церквою і грабував квартири лучан на очах у дітей, покарали «умовним»
29 січень, 17:38
28 січня на Волині: гортаючи календар 28 січня на Волині: гортаючи календар
28 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 03:14
 0
Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
Сьогодні, 02:27
 0
В Україні підвищать штрафи за продаж ліків без рецептів
Сьогодні, 01:21
 0
Євросоюз хоче зняти санкції з Азарова та Януковича
Сьогодні, 00:18
 0
30 cічня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8