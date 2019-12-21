В уряді пообіцяли зниження ціни на газ у лютому

Ціни на газ для українських споживачів у лютому можуть бути знову знижені.Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр енергетики та захисту довкілля, - пише "Українська правда"."Ми очікуємо, що позитивні тренди, які є на ринку, будуть продовжувати свою дію. Це означає, що ця нова формула нам дасть можливість ще раз, можливо, в позитивну сторону зменшення, переглянути ціни у лютому… У мене є впевненість, що у лютому ми можемо ще подивитись на певне зниження ціни на газ", - заявив міністр."Разом з тарифами на розподіл, транспортуванням та іншими націнками ціна газу залежно від облгазів буде становити 6-7 тис. грн за тисячу кубометрів", – сказав Оржель.За його словами, якщо постачальник знайде газ дешевше, ніж у Нафтогазу, то він зможе закуповувати і продавати такий ресурс.Оржель також додав, що зниження ціни на газ може вплинути на зниження тарифів на тепло.