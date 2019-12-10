В Рівному побудують поліцейську академію
Сьогодні, 06:12
Міністерство внутрішніх справ планує побудувати в Україні три нові Академії патрульної поліції.
Одна з академій буде розташовано неподалік від Волині - у Рівному, - повідомляє УНН.
“МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних”, — йдеться у повідомленні поліції.
Як відомо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із заступником держсекретаря США Джорганом Ендрюсом спільну протидію кіберзлочинності та розбудову проекту “Академія патрульної поліції”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одна з академій буде розташовано неподалік від Волині - у Рівному, - повідомляє УНН.
“МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних”, — йдеться у повідомленні поліції.
Як відомо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із заступником держсекретаря США Джорганом Ендрюсом спільну протидію кіберзлочинності та розбудову проекту “Академія патрульної поліції”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Рівному побудують поліцейську академію
Сьогодні, 06:12
На звання кращих легкоатлетів року претендують 6 волинян
Сьогодні, 05:19
В уряді пообіцяли зниження ціни на газ у лютому
Сьогодні, 04:13
Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
Сьогодні, 02:27
Медіа