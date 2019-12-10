вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Рівному побудують поліцейську академію

В Рівному побудують поліцейську академію
Міністерство внутрішніх справ планує побудувати в Україні три нові Академії патрульної поліції.

Одна з академій буде розташовано неподалік від Волині - у Рівному, - повідомляє УНН.

“МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних”, — йдеться у повідомленні поліції.

Як відомо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із заступником держсекретаря США Джорганом Ендрюсом спільну протидію кіберзлочинності та розбудову проекту “Академія патрульної поліції”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Рівне, академія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Рівному побудують поліцейську академію
Сьогодні, 06:12
На звання кращих легкоатлетів року претендують 6 волинян
Сьогодні, 05:19
В уряді пообіцяли зниження ціни на газ у лютому
Сьогодні, 04:13
У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 03:14
Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
Сьогодні, 02:27
Схожі новини
Робили масаж серця 4 хвилини: рівненські копи врятували життя перехожому. ВІДЕО Робили масаж серця 4 хвилини: рівненські копи врятували життя перехожому. ВІДЕО
10 грудень, 2019, 23:35
У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
08 листопад, 2019, 11:22
У Рівному ґвалтівник-убивця напав на дівчину У Рівному ґвалтівник-убивця напав на дівчину
03 жовтень, 2019, 11:26
Смертельна доза: у Рівному п'яний водій встановив алкогольний антирекорд. ВІДЕО Смертельна доза: у Рівному п'яний водій встановив алкогольний антирекорд. ВІДЕО
16 вересень, 2019, 00:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Рівному побудують поліцейську академію
Сьогодні, 06:12
 0
На звання кращих легкоатлетів року претендують 6 волинян
Сьогодні, 05:19
 0
В уряді пообіцяли зниження ціни на газ у лютому
Сьогодні, 04:13
 0
У кожному регіоні буде лікарня для хворих з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 03:14
 0
Під Луцьком спортсмени тренуються на унікальному полігоні. ВІДЕО
Сьогодні, 02:27
 0
Медіа
відео
1/8