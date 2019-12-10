В Рівному побудують поліцейську академію





Одна з академій буде розташовано неподалік від Волині - у Рівному, - повідомляє УНН.



“МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному. Щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних”, — йдеться у повідомленні поліції.



Як відомо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із заступником держсекретаря США Джорганом Ендрюсом спільну протидію кіберзлочинності та розбудову проекту “Академія патрульної поліції”.

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