Коронавірус поширився на всі регіони Китаю та 16 інших країн





Китайські органи охорони здоров'я заявили, що станом на 29 січня в країні було 7 711 підтверджених випадків, повідомляє "



Інфекція також поширилися щонайменше в 16 інших країнах.



Посилки, банани й кажани. Топ-5 міфів про китайський вірус

Смертельний вірус: "Не їдьте в Ухань"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) збереться у четвер на засідання, щоб обговорити, чи є вірус глобальною надзвичайною ситуацією для здоров'я.



"Останніми днями є прогрес вірусу, особливо в деяких країнах. Передача від людини до людини дуже хвилює нас", - заявив в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєс, вказуючи на Німеччину, В'єтнам та Японію.



"Хоча кількість хворих за межами Китаю ще відносно невелика, але є потенціал для набагато більшого спалаху", - сказав він.



Що таке новий коронавірус?



Вважається, що вірус передався від диких тварин, які нелегально продавали на ринку морепродуктів у місті Ухань, столиці провінції Хубей, де і зафіксували більшість випадків зараження та смерті.



Наразі було не так багато випадків, коли, як вважається, хвороба передалась між людьми. Більшість підтверджених випадків захворювання - це люди, які родом з міста Ухань або мали тісний контакт з кимось, хто там був.



Ще не існує специфічного лікування або вакцини проти вірусу, багато людей, які заразилися ним, мають лише легкі симптоми і одужують.



Однак може виникнути важка гостра респіраторна інфекція, яка призводить до смерті.



Як і подібні віруси грипу, новий коронавірус вважається особливо небезпечним для людей похилого віку та людей із хронічними захворюваннями.



Місто Ухань фактично закрите і Китай встановив численні обмеження на транспорт, щоб стримувати поширення вірусу.



Людям, які побували в провінції Хубей, роботодавці пропонують працювати з дому допоки не мине інкубаційний період хвороби у кілька тижнів.



Китайська футбольна асоціація оголосила про перенесення всіх ігор у сезоні 2020 року.



Кілька міжнародних авіакомпаній зупинили або зменшили кількість своїх маршрутів до Китаю, а такі компанії, як Google, Starbucks і Tesla, закрили свої магазини або припинили свою діяльність. Про закриття магазинів заявила і Ikea.



Українські авікакомпанії не мають регулярних рейсів до Китаю, але виконують останні чартери, щоб забрати туристів з острівних курортів.



Що роблять інші країни?



Багато країн проводять добровільну евакуацію сотень своїх громадян з міста Ухань.



Два рейси до Японії вже приземлилися в токійському аеропорту Ханеда, і пасажири проходять обстеження в медичних установах.



Багато країн почали евакуацію своїх громадян з міста Ухань

У трьох пасажирів тест показав позитивний результат на наявність вірусу.



Близько 200 громадян США також вивезли з міста Ухань та обстежили.



Рейси для вивезення британських та південнокорейських громадян відклали після того, як не отримали потрібних дозволів китайської влади.



За словами уряду Великої Британії, пасажирів, що приїжджають, слід тримати в "ізоляції" 14 днів із "усією необхідною медичною допомогою".



Австралія планує зробити карантин для своїх евакуйованих на острові Різдва за 2 000 км від материка.



Два літаки мають забрати додому громадян ЄС, у першому рейсі мають вилетіти 250 громадян Франції.



Канада, Філіппіни та Малайзія також оголосили про плани вивезти своїх громадян з міста Ухань. Все більша кількість країн радить своїм громадянам уникати всіх ненагальних подорожей до Китаю.



Посольство України в Китаї повідомило, що в місті зареєстровані щонайменше 51 громадянин України. Про плани евакуації своїх громадян уряд України не оголошував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кількість померлих від коронавірусу зросла до 170, а випадок хвороби підтвердили у Тибеті, тож зараз вірус поширився на всі регіони Китаю.Китайські органи охорони здоров'я заявили, що станом на 29 січня в країні було 7 711 підтверджених випадків, повідомляє " BBC.Україна ".Інфекція також поширилися щонайменше в 16 інших країнах.Посилки, банани й кажани. Топ-5 міфів про китайський вірусСмертельний вірус: "Не їдьте в Ухань"Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) збереться у четвер на засідання, щоб обговорити, чи є вірус глобальною надзвичайною ситуацією для здоров'я."Останніми днями є прогрес вірусу, особливо в деяких країнах. Передача від людини до людини дуже хвилює нас", - заявив в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос, вказуючи на Німеччину, В'єтнам та Японію."Хоча кількість хворих за межами Китаю ще відносно невелика, але є потенціал для набагато більшого спалаху", - сказав він.Вважається, що вірус передався від диких тварин, які нелегально продавали на ринку морепродуктів у місті Ухань, столиці провінції Хубей, де і зафіксували більшість випадків зараження та смерті.Наразі було не так багато випадків, коли, як вважається, хвороба передалась між людьми. Більшість підтверджених випадків захворювання - це люди, які родом з міста Ухань або мали тісний контакт з кимось, хто там був.Ще не існує специфічного лікування або вакцини проти вірусу, багато людей, які заразилися ним, мають лише легкі симптоми і одужують.Однак може виникнути важка гостра респіраторна інфекція, яка призводить до смерті.Як і подібні віруси грипу, новий коронавірус вважається особливо небезпечним для людей похилого віку та людей із хронічними захворюваннями.Місто Ухань фактично закрите і Китай встановив численні обмеження на транспорт, щоб стримувати поширення вірусу.Людям, які побували в провінції Хубей, роботодавці пропонують працювати з дому допоки не мине інкубаційний період хвороби у кілька тижнів.Китайська футбольна асоціація оголосила про перенесення всіх ігор у сезоні 2020 року.Кілька міжнародних авіакомпаній зупинили або зменшили кількість своїх маршрутів до Китаю, а такі компанії, як Google, Starbucks і Tesla, закрили свої магазини або припинили свою діяльність. Про закриття магазинів заявила і Ikea.Українські авікакомпанії не мають регулярних рейсів до Китаю, але виконують останні чартери, щоб забрати туристів з острівних курортів.Багато країн проводять добровільну евакуацію сотень своїх громадян з міста Ухань.Два рейси до Японії вже приземлилися в токійському аеропорту Ханеда, і пасажири проходять обстеження в медичних установах.Багато країн почали евакуацію своїх громадян з міста УханьУ трьох пасажирів тест показав позитивний результат на наявність вірусу.Близько 200 громадян США також вивезли з міста Ухань та обстежили.Рейси для вивезення британських та південнокорейських громадян відклали після того, як не отримали потрібних дозволів китайської влади.За словами уряду Великої Британії, пасажирів, що приїжджають, слід тримати в "ізоляції" 14 днів із "усією необхідною медичною допомогою".Австралія планує зробити карантин для своїх евакуйованих на острові Різдва за 2 000 км від материка.Два літаки мають забрати додому громадян ЄС, у першому рейсі мають вилетіти 250 громадян Франції.Канада, Філіппіни та Малайзія також оголосили про плани вивезти своїх громадян з міста Ухань. Все більша кількість країн радить своїм громадянам уникати всіх ненагальних подорожей до Китаю.Посольство України в Китаї повідомило, що в місті зареєстровані щонайменше 51 громадянин України. Про плани евакуації своїх громадян уряд України не оголошував.

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