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Курс валют у Луцьку на 30 січня

Курс валют у Луцьку на 30 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.619, а продаж – 24.964.

Євро при купівлі становить – 26.983, продажу – 27.501.

Курс російського рубля: купівля – 0,350, продаж – 0,401.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.878, продаж – 6.428.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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