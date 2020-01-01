Курс валют у Луцьку на 30 січня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.619, а продаж – 24.964.
Євро при купівлі становить – 26.983, продажу – 27.501.
Курс російського рубля: купівля – 0,350, продаж – 0,401.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.878, продаж – 6.428.
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Євро при купівлі становить – 26.983, продажу – 27.501.
Курс російського рубля: купівля – 0,350, продаж – 0,401.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.878, продаж – 6.428.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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