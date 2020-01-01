Захоплюється танцями і малюванням: донька волинського Героя очікує сюрпризів на день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.1 лютого святкуватиме день народження. Життя татуся Даші обірвалося 11 серпня 2019 року.(позивний "Фазан") був кадровим військовим, офіцером. Службу чоловік проходив у 51-ій бригаді, а згодом 14 ОМБр. На війну потрапив ще у далекому 2014 році. Владиславу вдалося вижити під шквальними «градами» у Іловайську та мінометно-артилерійськими обстрілами у Покровці, проте нещадна онкологічна хвороба скосила його. І рік безперервної боротьби з недугою не дали результату. Чоловік помер, залишивши по собі дружину, сина та доньку.Дарина завжди була татусевою донечкою, тому, як і всю родину, ця непоправна втрата її дуже підкосила. Прийти до тями і повернутися у нормальний ритм життя дівчині допомогла школа та друзі-однокласники. До слова, навчається Дар’я у 7 класі Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти». Саме заняття, постійні навантаження по шкільній програмі змусили Дашу зосередитися, бо у навчанні наша іменинниця завжди була хорошисткою. Серед улюблених предметів у неї – географія та математика. А ще Даша залюбки відвідує танцювальний гурток.Серед інших занять, що цікавили Дарину, мама пригадує малювання. Раніше, до тієї трагедії, що сталася з родиною, дівчина дуже любила малювати. Навіть приймала участь у конкурсі малюнків разом із татом по волонтерській програмі.Мама Олена розповідає, що для Дарусі вона давно є найкращою подругою. Основною ж опорою для неньки на даний момент став 18-річний син Олександр, старший брат нашої іменинниці. Олена працює продавцем у магазині «Електрон», тож частину домашніх обов’язків довелося делегувати дітям. Взагалі, горе сильно скріпило родину і діти намагаються підтримувати Олену хто чим може. Дарина завжди допомагає мамі. Але своїм улюбленим заняттям по дому дівчина називає приготування їжі на кухні. Її експерименти з новими стравами завжди увінчуються успіхом і усі рідні залюбки смакують ці кулінарні шедеври.Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Бажаєте підтримати проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).ДАРІЯ ЧЕРНИШ - 13 років (01.02.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 152-154; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 36-37.Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 4731 2191 0576 4272 – Черниш Олена Федорівна.