Захоплюється танцями і малюванням: донька волинського Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 09:38
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
1 лютого святкуватиме день народження Черниш Дарія Владиславівна. Життя татуся Даші обірвалося 11 серпня 2019 року. Черниш Владислав Володимирович (позивний "Фазан") був кадровим військовим, офіцером. Службу чоловік проходив у 51-ій бригаді, а згодом 14 ОМБр. На війну потрапив ще у далекому 2014 році. Владиславу вдалося вижити під шквальними «градами» у Іловайську та мінометно-артилерійськими обстрілами у Покровці, проте нещадна онкологічна хвороба скосила його. І рік безперервної боротьби з недугою не дали результату. Чоловік помер, залишивши по собі дружину, сина та доньку.
Дарина завжди була татусевою донечкою, тому, як і всю родину, ця непоправна втрата її дуже підкосила. Прийти до тями і повернутися у нормальний ритм життя дівчині допомогла школа та друзі-однокласники. До слова, навчається Дар’я у 7 класі Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти». Саме заняття, постійні навантаження по шкільній програмі змусили Дашу зосередитися, бо у навчанні наша іменинниця завжди була хорошисткою. Серед улюблених предметів у неї – географія та математика. А ще Даша залюбки відвідує танцювальний гурток.
Серед інших занять, що цікавили Дарину, мама пригадує малювання. Раніше, до тієї трагедії, що сталася з родиною, дівчина дуже любила малювати. Навіть приймала участь у конкурсі малюнків разом із татом по волонтерській програмі.
Мама Олена розповідає, що для Дарусі вона давно є найкращою подругою. Основною ж опорою для неньки на даний момент став 18-річний син Олександр, старший брат нашої іменинниці. Олена працює продавцем у магазині «Електрон», тож частину домашніх обов’язків довелося делегувати дітям. Взагалі, горе сильно скріпило родину і діти намагаються підтримувати Олену хто чим може. Дарина завжди допомагає мамі. Але своїм улюбленим заняттям по дому дівчина називає приготування їжі на кухні. Її експерименти з новими стравами завжди увінчуються успіхом і усі рідні залюбки смакують ці кулінарні шедеври.
Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Бажаєте підтримати проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).
Інформація для благодійників: ДАРІЯ ЧЕРНИШ - 13 років (01.02.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 152-154; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 36-37.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 4731 2191 0576 4272 – Черниш Олена Федорівна.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
1 лютого святкуватиме день народження Черниш Дарія Владиславівна. Життя татуся Даші обірвалося 11 серпня 2019 року. Черниш Владислав Володимирович (позивний "Фазан") був кадровим військовим, офіцером. Службу чоловік проходив у 51-ій бригаді, а згодом 14 ОМБр. На війну потрапив ще у далекому 2014 році. Владиславу вдалося вижити під шквальними «градами» у Іловайську та мінометно-артилерійськими обстрілами у Покровці, проте нещадна онкологічна хвороба скосила його. І рік безперервної боротьби з недугою не дали результату. Чоловік помер, залишивши по собі дружину, сина та доньку.
Дарина завжди була татусевою донечкою, тому, як і всю родину, ця непоправна втрата її дуже підкосила. Прийти до тями і повернутися у нормальний ритм життя дівчині допомогла школа та друзі-однокласники. До слова, навчається Дар’я у 7 класі Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти». Саме заняття, постійні навантаження по шкільній програмі змусили Дашу зосередитися, бо у навчанні наша іменинниця завжди була хорошисткою. Серед улюблених предметів у неї – географія та математика. А ще Даша залюбки відвідує танцювальний гурток.
Серед інших занять, що цікавили Дарину, мама пригадує малювання. Раніше, до тієї трагедії, що сталася з родиною, дівчина дуже любила малювати. Навіть приймала участь у конкурсі малюнків разом із татом по волонтерській програмі.
Мама Олена розповідає, що для Дарусі вона давно є найкращою подругою. Основною ж опорою для неньки на даний момент став 18-річний син Олександр, старший брат нашої іменинниці. Олена працює продавцем у магазині «Електрон», тож частину домашніх обов’язків довелося делегувати дітям. Взагалі, горе сильно скріпило родину і діти намагаються підтримувати Олену хто чим може. Дарина завжди допомагає мамі. Але своїм улюбленим заняттям по дому дівчина називає приготування їжі на кухні. Її експерименти з новими стравами завжди увінчуються успіхом і усі рідні залюбки смакують ці кулінарні шедеври.
Зробити сюрприз іменинниці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.
Бажаєте підтримати проект – переказуйте кошти на Natali Sky (Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна, головний координатор).
Інформація для благодійників: ДАРІЯ ЧЕРНИШ - 13 років (01.02.2007). м. Володимир-Волинський. Зріст: 152-154; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 36-37.
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 4731 2191 0576 4272 – Черниш Олена Федорівна.
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