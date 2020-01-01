У Ковелі водійка напакувала BMW незаконними цигарками





Про це повідомляє пресслужба волинської патрульної поліції.



Здійснюючи подальшу перевірку, встановили, що громадянка перевозила 10 ящиків сигарет без відповідних акцизних марок.



На місце викликали слідчо-оперативну групу. Товар вилучили

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 січня, з самого ранку на вулиці Брестській ковельські патрульні зупинили підозрілий BMW під керуванням 35-річної водійки. Перевіряючи документи, інспектори помітили велику кількість коробок з цигарками в салоні.Про це повідомляє пресслужба волинської патрульної поліції.Здійснюючи подальшу перевірку, встановили, що громадянка перевозила 10 ящиків сигарет без відповідних акцизних марок.На місце викликали слідчо-оперативну групу. Товар вилучили

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