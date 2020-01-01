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У Ковелі водійка напакувала BMW незаконними цигарками

У Ковелі водійка напакувала BMW незаконними цигарками
Сьогодні, 30 січня, з самого ранку на вулиці Брестській ковельські патрульні зупинили підозрілий BMW під керуванням 35-річної водійки. Перевіряючи документи, інспектори помітили велику кількість коробок з цигарками в салоні.

Про це повідомляє пресслужба волинської патрульної поліції.

Здійснюючи подальшу перевірку, встановили, що громадянка перевозила 10 ящиків сигарет без відповідних акцизних марок.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Товар вилучили

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Теги: BMW, Ковель
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