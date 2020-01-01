У Ковелі водійка напакувала BMW незаконними цигарками
Сьогодні, 09:45
Сьогодні, 30 січня, з самого ранку на вулиці Брестській ковельські патрульні зупинили підозрілий BMW під керуванням 35-річної водійки. Перевіряючи документи, інспектори помітили велику кількість коробок з цигарками в салоні.
Про це повідомляє пресслужба волинської патрульної поліції.
Здійснюючи подальшу перевірку, встановили, що громадянка перевозила 10 ящиків сигарет без відповідних акцизних марок.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Товар вилучили
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Про це повідомляє пресслужба волинської патрульної поліції.
Здійснюючи подальшу перевірку, встановили, що громадянка перевозила 10 ящиків сигарет без відповідних акцизних марок.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Товар вилучили
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