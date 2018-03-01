У Львові спалили автівку журналістки
Сьогодні, 10:15
Журналісту "Радіо Свобода" у Львівській області Галині Терещук підпалили машину.
Про це жінка повідомила своїй сторінці у Facebook, - пише Корреспондент.
"Щойно мені спалили машину, підійшов чоловік у масці", - написала жінка.
Також про інцидент у Facebook написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. За його словами, все відбулося на вул. Куйбійовича 39.
"За словами свідків, невідомий в капюшоні підпалив автомобіля Mitsubishi Colt львівських журналістів Василя і Галини Терещук. За словами сусіда подружжя Терещуків, який випадково став свідком злочину, невідомий чоловік із закритим обличчям помістив пакет з невідомою речовиною під щітки на лобовому склі автомобіля і підпалив його", - написав Зінкевич.
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Про це жінка повідомила своїй сторінці у Facebook, - пише Корреспондент.
"Щойно мені спалили машину, підійшов чоловік у масці", - написала жінка.
Також про інцидент у Facebook написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. За його словами, все відбулося на вул. Куйбійовича 39.
"За словами свідків, невідомий в капюшоні підпалив автомобіля Mitsubishi Colt львівських журналістів Василя і Галини Терещук. За словами сусіда подружжя Терещуків, який випадково став свідком злочину, невідомий чоловік із закритим обличчям помістив пакет з невідомою речовиною під щітки на лобовому склі автомобіля і підпалив його", - написав Зінкевич.
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