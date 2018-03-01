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У Львові спалили автівку журналістки

У Львові спалили автівку журналістки
Журналісту "Радіо Свобода" у Львівській області Галині Терещук підпалили машину.

Про це жінка повідомила своїй сторінці у Facebook, - пише Корреспондент.

"Щойно мені спалили машину, підійшов чоловік у масці", - написала жінка.

Також про інцидент у Facebook написав депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. За його словами, все відбулося на вул. Куйбійовича 39.

"За словами свідків, невідомий в капюшоні підпалив автомобіля Mitsubishi Colt львівських журналістів Василя і Галини Терещук. За словами сусіда подружжя Терещуків, який випадково став свідком злочину, невідомий чоловік із закритим обличчям помістив пакет з невідомою речовиною під щітки на лобовому склі автомобіля і підпалив його", - написав Зінкевич.


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Теги: Львів, авто, пожежа
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