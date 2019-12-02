Мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця: в Україні значно погіршиться погода





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За прогнозами УкрГідрометцентру, вдень на Закарпатті 31 січня значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см, на дорогах буде ожеледиця.



У західних, північних, Полтавській та Харківській областях йтиме мокрий сніг, будуть хуртовини, на дорогах ожеледиця.



Крім того, 30 січня в більшості областей країни спостерігатимуть пориви вітру до 15-20 м/с.



"Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 30-31 січня очікують погрішення погодних умов.Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області За прогнозами УкрГідрометцентру, вдень на Закарпатті 31 січня значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см, на дорогах буде ожеледиця.У західних, північних, Полтавській та Харківській областях йтиме мокрий сніг, будуть хуртовини, на дорогах ожеледиця.Крім того, 30 січня в більшості областей країни спостерігатимуть пориви вітру до 15-20 м/с."Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

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