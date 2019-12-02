Мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця: в Україні значно погіршиться погода
Сьогодні, 10:32
В Україні 30-31 січня очікують погрішення погодних умов.
Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
За прогнозами УкрГідрометцентру, вдень на Закарпатті 31 січня значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см, на дорогах буде ожеледиця.
У західних, північних, Полтавській та Харківській областях йтиме мокрий сніг, будуть хуртовини, на дорогах ожеледиця.
Крім того, 30 січня в більшості областей країни спостерігатимуть пориви вітру до 15-20 м/с.
"Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
За прогнозами УкрГідрометцентру, вдень на Закарпатті 31 січня значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см, на дорогах буде ожеледиця.
У західних, північних, Полтавській та Харківській областях йтиме мокрий сніг, будуть хуртовини, на дорогах ожеледиця.
Крім того, 30 січня в більшості областей країни спостерігатимуть пориви вітру до 15-20 м/с.
"Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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