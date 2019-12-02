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Мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця: в Україні значно погіршиться погода

Мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця: в Україні значно погіршиться погода
В Україні 30-31 січня очікують погрішення погодних умов.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

За прогнозами УкрГідрометцентру, вдень на Закарпатті 31 січня значний дощ з мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см, на дорогах буде ожеледиця.

У західних, північних, Полтавській та Харківській областях йтиме мокрий сніг, будуть хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Крім того, 30 січня в більшості областей країни спостерігатимуть пориви вітру до 15-20 м/с.

"Ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності)", - йдеться у повідомлені.

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Теги: погода, синоптики, мокрий сніг, погіршення
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