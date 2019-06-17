8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні – нові тарифи





Про це повідомляє



Так, для громадського обговорення Кабмін опублікував проект постанови «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».



Він визначає тарифи та механізми оплати медичних послуг для екстреної, вторинної, третинної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.



Порядок реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення у 2020 році передбачає наступні тарифи:



— 4 563,64 грн базова ставка за проліковані випадки, які включено до пакетів «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»;



— 19 332,31 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;



— 16 001,43 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах;



— 8 136,03 грн тариф на пологи, передбачені специфікаціями;



— від 26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.



«До тарифів за медичні послуги, які передбачені проектом постанови, не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету», — йдеться у проекті постанови.



Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо ефективного використання залишків державної субвенції з бюджету на розвиток медицини в сільській місцевості, що дозволить покращити надання медичних послуг для понад 1 млн людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України опублікував для громадського обговорення проект постанови щодо тарифів на медичні послуги у 2020 році.Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну службу здоров’я України.Так, для громадського обговорення Кабмін опублікував проект постанови «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».Він визначає тарифи та механізми оплати медичних послуг для екстреної, вторинної, третинної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.— 4 563,64 грн базова ставка за проліковані випадки, які включено до пакетів «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»;— 19 332,31 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;— 16 001,43 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах;— 8 136,03 грн тариф на пологи, передбачені специфікаціями;— від 26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.«До тарифів за медичні послуги, які передбачені проектом постанови, не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету», — йдеться у проекті постанови.Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо ефективного використання залишків державної субвенції з бюджету на розвиток медицини в сільській місцевості, що дозволить покращити надання медичних послуг для понад 1 млн людей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію