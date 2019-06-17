8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи
Сьогодні, 10:40
Кабінет міністрів України опублікував для громадського обговорення проект постанови щодо тарифів на медичні послуги у 2020 році.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну службу здоров’я України.
Так, для громадського обговорення Кабмін опублікував проект постанови «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».
Він визначає тарифи та механізми оплати медичних послуг для екстреної, вторинної, третинної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Порядок реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення у 2020 році передбачає наступні тарифи:
— 4 563,64 грн базова ставка за проліковані випадки, які включено до пакетів «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»;
— 19 332,31 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;
— 16 001,43 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах;
— 8 136,03 грн тариф на пологи, передбачені специфікаціями;
— від 26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.
«До тарифів за медичні послуги, які передбачені проектом постанови, не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету», — йдеться у проекті постанови.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо ефективного використання залишків державної субвенції з бюджету на розвиток медицини в сільській місцевості, що дозволить покращити надання медичних послуг для понад 1 млн людей.
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Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну службу здоров’я України.
Так, для громадського обговорення Кабмін опублікував проект постанови «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».
Він визначає тарифи та механізми оплати медичних послуг для екстреної, вторинної, третинної, паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Порядок реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення у 2020 році передбачає наступні тарифи:
— 4 563,64 грн базова ставка за проліковані випадки, які включено до пакетів «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»;
— 19 332,31 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;
— 16 001,43 грн тариф з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах;
— 8 136,03 грн тариф на пологи, передбачені специфікаціями;
— від 26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.
«До тарифів за медичні послуги, які передбачені проектом постанови, не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету», — йдеться у проекті постанови.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо ефективного використання залишків державної субвенції з бюджету на розвиток медицини в сільській місцевості, що дозволить покращити надання медичних послуг для понад 1 млн людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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