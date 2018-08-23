Сім’я загиблого Миколи Сорочука отримає матеріальну допомогу з обласного бюджету

Миколи Сорочука, загиблого на Сході під час операції Об’єднаних сил 22 січня, у першому кварталі 2020 року отримають матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень із обласного бюджету.



Таке розпорядження підписав 29 січня голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко, повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.



«Розподілити між місцевими бюджетами області нерозподілену у 2020 році частину субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100 тисяч гривень сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на сході України, спрямувавши її бюджету Підгайцівської сільської об’єднаної територіальної громади в сумі 100 тисяч гривень (для сім’ї Сорочука Миколи Васильовича)», - йдеться у розпоряджені голови ОДА.



Очільник області доручив начальнику департаменту фінансів облдержадміністрації Ігорю Никитюку внести відповідні зміни до тимчасового розпису обласного бюджету на І квартал 2020 року.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Його покликання – воїн»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Миколою Сорочуком. ФОТОРЕПОРТАЖ



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідні волинського військовослужбовця, загиблого на Сході під час операції Об’єднаних сил 22 січня, у першому кварталі 2020 року отримають матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень із обласного бюджету.Таке розпорядження підписав 29 січня голова Волинської обласної державної адміністрації, повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.«Розподілити між місцевими бюджетами області нерозподілену у 2020 році частину субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100 тисяч гривень сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на сході України, спрямувавши її бюджету Підгайцівської сільської об’єднаної територіальної громади в сумі 100 тисяч гривень (для сім’ї Сорочука Миколи Васильовича)», - йдеться у розпоряджені голови ОДА.Очільник області доручив начальнику департаменту фінансів облдержадміністрації Ігорю Никитюку внести відповідні зміни до тимчасового розпису обласного бюджету на І квартал 2020 року.Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.



Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію