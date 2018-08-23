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Сім’я загиблого Миколи Сорочука отримає матеріальну допомогу з обласного бюджету

Сім’я загиблого Миколи Сорочука отримає матеріальну допомогу з обласного бюджету
Рідні волинського військовослужбовця Миколи Сорочука, загиблого на Сході під час операції Об’єднаних сил 22 січня, у першому кварталі 2020 року отримають матеріальну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень із обласного бюджету.

Таке розпорядження підписав 29 січня голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко, повідомляє відділ інформаційної політики ОДА.

«Розподілити між місцевими бюджетами області нерозподілену у 2020 році частину субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100 тисяч гривень сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил на сході України, спрямувавши її бюджету Підгайцівської сільської об’єднаної територіальної громади в сумі 100 тисяч гривень (для сім’ї Сорочука Миколи Васильовича)», - йдеться у розпоряджені голови ОДА.

Очільник області доручив начальнику департаменту фінансів облдержадміністрації Ігорю Никитюку внести відповідні зміни до тимчасового розпису обласного бюджету на І квартал 2020 року.

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Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.

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Теги: Микола Сорочук, Юрій Погуляйко, розпорядження, допомога, війна, ООС
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