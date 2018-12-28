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Хворому на рак волинянину потрібна донорська кров

Хворому на рак волинянину потрібна донорська кров
40-річний житель Володимира-Волинського Олег Стрижачук вже другий рік бореться зі страшною недугою – раком крові.

Зі слів дружини Лілії Стрижачук, спершу хворого лікували у Боголюбах, згодом у Мінську, - пишуть Волинські новини.

«Діагноз звучить страшно – гостра мієлоїдна лейкемія. Проте Олег витримав 12 сеансів хіміотерапії. Йшлося до одужання, але останні аналізи на початку року виявилися невтішними – стався рецидив і хвороба повністю повернулася. Нині він перебуває на лікуванні у клініці в Боголюбах. Дуже потрібна донорська кров чоловіків – друга мінус. Потрібна саме чоловіча кров. Просимо усіх небайдужих відгукнутися. Грошей не збираємо, шукаємо тільки донора із потрібною групою крові і резус-фактором», – розповідає жінка.

Усіх, хто може поділитися кров’ю, просять телефонувати дружині хворого Лілії Стрижачук (067-938-38-90).

Хворому на рак волинянину потрібна донорська кров
Хворому на рак волинянину потрібна донорська кров
Хворому на рак волинянину потрібна донорська кров

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Теги: хвороба, рак, донори, кров
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