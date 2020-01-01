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У Нововолинську зіткнулись два буси. ФОТО

У Нововолинську зіткнулись два буси. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися автомобілі Renault Trafic та Volkswagen LT.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29-го січня близько 19:00 на перехресті вулиць Героїв Небесної Сотні та Маяковського, - пише Буг.

Потерпілих внаслідок аварії немає.

Як розповідають очевидці, водій авто Volkswagen не надав перевагу в русі Renault, який рухався по головній дорозі.

На місці працювала поліція.

У Нововолинську зіткнулись два буси. ФОТО
У Нововолинську зіткнулись два буси. ФОТО
У Нововолинську зіткнулись два буси. ФОТО
У Нововолинську зіткнулись два буси. ФОТО
У Нововолинську зіткнулись два буси. ФОТО

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Теги: аварія, Волинь
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