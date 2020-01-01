У Нововолинську зіткнулись два буси. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталась 29-го січня близько 19:00 на перехресті вулиць Героїв Небесної Сотні та Маяковського, - пише



Потерпілих внаслідок аварії немає.



Як розповідають очевидці, водій авто Volkswagen не надав перевагу в русі Renault, який рухався по головній дорозі.



На місці працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську зіткнулися автомобілі Renault Trafic та Volkswagen LT.Дорожньо-транспортна пригода сталась 29-го січня близько 19:00 на перехресті вулиць Героїв Небесної Сотні та Маяковського, - пише Буг Потерпілих внаслідок аварії немає.Як розповідають очевидці, водій авто Volkswagen не надав перевагу в русі Renault, який рухався по головній дорозі.На місці працювала поліція.

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