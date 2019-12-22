В Мінекономіки України пропонують скасувати заборону на експорт лісу

Тимофій Милованов заявив про необхідність скасування Україною заборони на експорт необробленої деревини (мораторій на експорт лісу).



Про це Тимофій Милованов повідомив на своїй



«Потрібно усувати те, що заважає торгівлі між Україною та ЄС, як-то заборону на експорт деревини. З 1 лютого запрацюють зміни, що дозволять пришвидшити торгівлю, до торговельних преференцій щодо м’яса птиці та переробленого м’яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію», – йдеться у дописі.



Наголошує, що у будь-якому разі співпраця має повинна бути взаємовигідною, а такі зустрічні кроки дозволили б Україні наростити торгівлю з Європою.



Нагадаємо, що Україна запровадила заборону на експорт необробленої деревини, так званого кругляку, до ЄС у 2015 році, аби вберегти карпатські ліси від незаконної вирубки.



Тимофій Милованов також зазначає, що потрібно допрацювати низку важливих процедур у сфері торгівлі. Зокрема, закріпити принципи зонування (щоб знизити негативний вплив таких випадків, як нещодавня із забороною ввезення м’яса птиці до ЄС), оформити угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції. «Ми значно реформували стандартизацію, технічне регулюванню, метрологію, акредитацію і ринковий нагляд», – пише Милованов. Також важливим аспектом є просування в інтеграції митниць через механізм спільного транзиту і авторизованих економічних операторів і посилення обміну інформацією щодо аграрної політики.



«І найголовніше, нам потрібно осучаснити Угоду про асоціацію із ЄС з огляду на досвід нашої співпраці», – підсумовує міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.



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