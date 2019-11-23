Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому

На завтра, 31 січня, синоптики проонозують мокрий сніг та дощі у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині. До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини.У усіх інших регіонах - без істотних опадів, повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці відома синоптикиняВітер буде південно-західний, поривчастий, сильний.Температура повітря протягом 31 січня становитиме +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів.У Києві 31-го січня очікується волога погода, періодично мокрий сніг чи дощ, рвучкий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів.1-2 лютого в Україні, хоча й переважатиме`сира`погода, але потепліє, на Заході, наприклад, до +7+10 градусів, на Півдні до +12 градусів.А на наступному тижні знову дещо похолодає.Синоптикиня також додає, що у лютому, швидше за все, не буде лютих морозів. "Градусні гойдалки триватимуть і в лютому, проте серйозні морози малоймовірні", - запевняє Наталка Діденко.