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Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому

Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому
На завтра, 31 січня, синоптики проонозують мокрий сніг та дощі у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині. До вечора опади дійдуть до Одещини, Кропивницького з районами та до Черкащини.

У усіх інших регіонах - без істотних опадів, повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці відома синоптикиня Наталка Діденко.

Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний.

Температура повітря протягом 31 січня становитиме +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів.

У Києві 31-го січня очікується волога погода, періодично мокрий сніг чи дощ, рвучкий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів.

1-2 лютого в Україні, хоча й переважатиме`сира`погода, але потепліє, на Заході, наприклад, до +7+10 градусів, на Півдні до +12 градусів.

А на наступному тижні знову дещо похолодає.

Синоптикиня також додає, що у лютому, швидше за все, не буде лютих морозів. "Градусні гойдалки триватимуть і в лютому, проте серйозні морози малоймовірні", - запевняє Наталка Діденко.

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Теги: морози, погода, синоптик, Наталка Діденко, прогноз, лютий
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