Волинянин побив сестру та обматюкав поліцейських





Слухання справи відбулось 27 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



28 грудня о 19:30 чоловік за місцем свого проживання вчинив насильство в сім'ї фізичного характеру щодо своєї сестри. Він наніс один удар рукою в область обличчя жінки та один удар ногою в область лівого плеча. На вимогу поліцейських припинити свої протиправні дії, вчинив злісну непокору. Дебошир нецензурно лаявся та шарпав працівників поліції за форменний одяг.



У судовому засіданні підсудний винність в інкримінованих йому правопорушеннях визнав повністю. У вчиненому розкаявся. Суду пояснив, що правопорушення вчинив, бо був п'яний.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 185 та частиню першою статті 173-2 Адміністративного кодексу, наклавши стягнення у виді штрафу у розмірі 255 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили чоловіка з Рожищенського району, який побив свою сестру, та чинив опір працівникам поліції.Слухання справи відбулось 27 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише "Район.Рожище". 28 грудня о 19:30 чоловік за місцем свого проживання вчинив насильство в сім'ї фізичного характеру щодо своєї сестри. Він наніс один удар рукою в область обличчя жінки та один удар ногою в область лівого плеча. На вимогу поліцейських припинити свої протиправні дії, вчинив злісну непокору. Дебошир нецензурно лаявся та шарпав працівників поліції за форменний одяг.У судовому засіданні підсудний винність в інкримінованих йому правопорушеннях визнав повністю. У вчиненому розкаявся. Суду пояснив, що правопорушення вчинив, бо був п'яний.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтею 185 та частиню першою статті 173-2 Адміністративного кодексу, наклавши стягнення у виді штрафу у розмірі 255 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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