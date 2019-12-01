Одна з найуспішніших волинських громад – проти приєднання до Луцька
Сьогодні, 11:59
Депутати висловили одноголосну позицію проти приєднання Княгининівської об’єднаної територіальної громади до міста Луцька.
Про це стало відомо у четвер, 30 січня, під час сесії, йдеться на сторінці ОТГ у facebook.
"Від імені територіальних громад Княгининівської ОТГ заявляємо про те, що наші жителі повірили у реформу децентралізації, ми зробили нелегкі кроки на шляху до об’єднання, пройшли нелегкий шлях перших виборів, становлення та розвитку, а тому ми вибороли право залишатися самостійною адміністративно-територіальною одиницею поряд з іншими громадами Волинської області", - йдеться у відповідному зверненні.
Документ направили голові Верховної Ради України Разумкову Д.О., народним депутатам України Рубльову В.В., Гузю І.В., Палиці І.П., Констанкевич І.М., Івахіву С.П., голові підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіні В.Ю., прем’єр-міністру Україну Гончаруку О.В., міністру розвитку громад та територій України, голові Волинської обласної ради Вахович І.М., голові Волинської обласної державної адміністрації Погуляйку Ю.М., управлінню містобудування та архітектури Волинської ОДА.
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Про це стало відомо у четвер, 30 січня, під час сесії, йдеться на сторінці ОТГ у facebook.
"Від імені територіальних громад Княгининівської ОТГ заявляємо про те, що наші жителі повірили у реформу децентралізації, ми зробили нелегкі кроки на шляху до об’єднання, пройшли нелегкий шлях перших виборів, становлення та розвитку, а тому ми вибороли право залишатися самостійною адміністративно-територіальною одиницею поряд з іншими громадами Волинської області", - йдеться у відповідному зверненні.
Документ направили голові Верховної Ради України Разумкову Д.О., народним депутатам України Рубльову В.В., Гузю І.В., Палиці І.П., Констанкевич І.М., Івахіву С.П., голові підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Безгіні В.Ю., прем’єр-міністру Україну Гончаруку О.В., міністру розвитку громад та територій України, голові Волинської обласної ради Вахович І.М., голові Волинської обласної державної адміністрації Погуляйку Ю.М., управлінню містобудування та архітектури Волинської ОДА.
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Коментарі 1
То велике прохання до нас не їздіть тепер. Якщо ви такі успішні...
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